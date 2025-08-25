Udinese se aburrió de los chilenos y ahora mandó a Damián Pizarro a Francia

Udinese se aburrió de Damián Pizarro y lo mandarán a jugar al fútbol francés. Según confirmó Gianluca Di Marzio, experto en fichajes, el delantero chileno será cedido a préstamo por una temporada al Le Havre de la Ligue 1, sin opción de compra.

El joven de 20 años necesita minutos desesperadamente tras una temporada para el olvido en Udinese, donde apenas disputó tres partidos oficiales entre Serie A y Copa Italia.

El traspaso está prácticamente cerrado y se espera que se haga oficial durante esta jornada, según reportan medios franceses e italianos.

A Pizarro se suma Alexis Sánchez, quien fue sacado del club durante el fin de semana.

.@Udinese_1896, in chiusura il prestito secco di Damian Pizarro al Le Havrehttps://t.co/BHuQjWR4sj — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2025

⚽ ¿Por qué Damián Pizarro no funcionó en Udinese?

Pizarro llegó como una de las promesas más caras desde Sudamérica (6.5 millones de euros), pero nunca logró convencer a Kosta Runjaic. El técnico decidió no considerarlo para sus planes, dejándolo disponible para préstamo.

En toda la temporada 2024-25, el chileno solo registró 29 minutos oficiales, sin goles ni asistencias, siendo relegado entre primer equipo y la Primavera.

📅 ¿Cuándo se oficializará el traspaso de Pizarro?

París Normandie confirma que Pizarro ya estuvo en Francia durante el fin de semana y presenció desde la tribuna la derrota ante Lens. El acuerdo está cerrado y solo falta el anuncio oficial, que se espera para las próximas horas. Será préstamo sin opción de compra por una temporada.

📊 Las estadísticas de Damián Pizarro en Udinese

Los números en Udinese son desalentadores: