¡Alerta en Colo Colo! El fugaz entrenamiento que destapó la crisis más profunda del club en años

Colo Colo atraviesa horas críticas tras caer por 2-0 ante Universidad Católica en el Clásico 187. Pero más allá del marcador, la verdadera tormenta se desató en el Estadio Monumental con un entrenamiento relámpago de apenas 45 minutos, que dejó a todos preguntándose qué está pasando dentro del club más grande de Chile.

El periodista de Canal 13, Luis Marambio, no dudó en calificar el ambiente como "brutal". "Acabo de hablar con un jugador y me dice que no entienden lo que pasó hoy: estuvieron en cancha 45 minutos, bajaron, a las 10 se juntaron en un campo de entrenamiento y después de 45 minutos subieron", reveló, dejando en evidencia una interna convulsionada y sin respuestas claras.

⚠️ Entrenamiento relámpago y la grieta que abre la crisis en Colo Colo

El brevísimo entrenamiento no es sólo una anécdota, sino una señal clara de la crisis que vive el plantel. Marambio añadió que "no hay una sintonía entre el plantel y Jorge Almirón. El único jugador que en la interna sostiene lo de Almirón, es Arturo Vidal", lo que desnuda una fractura peligrosa que podría influir en el futuro del club.

El periodista agregó: "La relación está tan cortada, tan mala, que ya ese margen de tolerancia que había, por lo menos en las prácticas y en la forma de corregir movimientos de decir: '¿Sabes qué? Tenemos que hacer esto y no esto otro'. Eso ya no no existe. Ya es directamente a través de los gritos".

"La mejor metáfora es la de un matrimonio por conveniencia. Un matrimonio que sigue en la misma casa, bajo el mismo techo, pero se sabe que está absolutamente roto, sólo porque uno de los dos integrantes de ese matrimonio no se puede ir por un tema económico. Y eso es lo que pasa", finalizó el profesional.

Con el Superclásico ante Universidad de Chile a la vuelta de la esquina, la presión sobre el cuerpo técnico y jugadores es enorme. Este partido se ha transformado en una verdadera final que podría significar un cambio radical en el Monumental, donde todo indica que la paciencia se agotó.

⚽ ¿Cuándo se juega el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

🗓️ El partido se disputará este sábado 12 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

⏳ ¿Por qué fue tan corto el entrenamiento de Colo Colo tras la derrota?

Según el periodista Luis Marambio, la atmósfera interna es "brutal" y la falta de sintonía entre jugadores y cuerpo técnico se evidenció en un entrenamiento de apenas 45 minutos.

🔄 ¿Está en riesgo la continuidad de Jorge Almirón?

La crisis instalada y la derrota ante Universidad Católica puso en duda la continuidad del entrenador argentino.