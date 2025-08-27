Carlos Caszely le mete presión al plantel de Colo Colo: “Los clásicos son para ganarlos”

Colo Colo vive días de incertidumbre tras la salida de Jorge Almirón y la búsqueda de un nuevo técnico. Entre rumores y nombres en carrera, el club encara uno de los momentos más delicados de la temporada, justo ad portas de una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

En medio de este escenario, el histórico goleador Carlos Caszely rompió el silencio y entregó su mirada sobre el presente del Cacique y los desafíos que vienen.

⚡ Superclásico en el Monumental: Caszely adelanta un duelo intenso

Caszely no escatimó palabras sobre el clásico más esperado de nuestro balompié y lanzó una frase que quiera o no, le mete presión al plantel albo: "Los clásicos son para ganarlos y son diferentes. Ojalá este fin de semana Colo Colo logre un triunfo en el Monumental", afirmó.

El histórico delantero también analizó la situación de la U tras los incidentes en Avellaneda: "La U anda muy bien, nadie lo puede negar. Pero así como Colo Colo bajó enormemente después del problema que tuvimos acá con Fortaleza, a lo mejor a la U le puede pasar lo mismo con la desgracia que le pasó".

⚠️ Caszely advierte sobre el nuevo técnico de Colo Colo

Otro de los temas que abordó el ídolo albo, fue sobre la llegada del nuevo entrenador del Cacique. "Lo único que sé es que hay cuatro en carrera. Da lo mismo que llegue ahora, este fin de semana o la próxima semana, porque lo más probable es que firme por un año y medio, no por tres o cuatro meses", explicó.

El otrora goleador fue enfático sobre los desafíos que enfrentará el técnico: "Los técnicos tienen que terminar su proceso, porque el que se va dice 'no me dejan terminar' y el que venga va a decir 'yo no hice plantel'. Son un poco las contradicciones que existen en el fútbol chileno. Tendrá mucha pega para sacar adelante a este Colo Colo. Ojalá este segundo semestre lo haga algo mejor".

🤝 Mensaje a los hinchas de la U de Chile

Fiel a su estilo, el Chino Caszely también tuvo palabras de empatía para los seguidores de la U que fueron agredidos: "Le mando un gran abrazo a toda la hinchada azul. Primero somos personas y después somos jugadores de fútbol", concluyó.