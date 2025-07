“Colo Colo es uno de los juguetes de Mosa”: Leonardo Véliz criticó el fichaje de Vidal y habló de circo, vergüenza y fracaso

Leonardo Véliz encendió el ventilador y con razón. El exjugador histórico de Colo Colo y campeón del Cacique, lanzó una feroz crítica contra la dirigencia alba, Arturo Vidal y el estado actual del equipo, acusando que la llegada del King fue más una decisión de marketing que una apuesta futbolística seria.

En conversación con Al Aire Libre, Véliz no dejó pasar la oportunidad de recordar su advertencia: "No es que yo esté hablando con el diario del lunes, porque yo el primer día que supe que Colo Colo quería contratar a Vidal, lo dije públicamente que no era conveniente".

😤 "Contrataron a un jugador jubilado"

Para Véliz, el diagnóstico físico y futbolístico de Arturo Vidal era claro desde el principio: "Era un jugador que venía en baja, porque la cantidad de lesiones que ha tenido últimamente... no ha sido un jugador primordial en los últimos clubes. Nada, en Flamengo, en Paranaense, nada. Era un suplente. Para qué decir en el último Inter con Alexis Sánchez".

Con esa base, cuestionó con dureza la inversión: "Colo Colo contrató a un jugador jubilado. Pero el marketing le dobló la mano y a Mosa, sobre todo. Él presentó un contrato, el más caro en toda la historia del fútbol chileno: 114 millones de pesos a un jugador que viene prácticamente jubilado".

Y añadió una crítica demoledora al estado físico del King: "La rodilla y el tobillo de Vidal en cada partido tienen que ponerlo, como dice mi abuelita, 'en remojo' para que se pueda recuperar y estar al partido siguiente. Vidal no puede jugar domingo, miércoles y domingo. No, no está".

🤡 "Todo fue una cosa payasesca que da vergüenza"

El análisis de Véliz no solo fue deportivo: también apuntó con todo a la imagen institucional que proyectó Colo Colo durante el regreso de Vidal. "Esos son los gustitos que se dio este titiritero de Mosa, que parece que Colo Colo es uno de sus juguetes y él se dio el gusto de traerlo, de subirlo un helicóptero, bajarlo y subirlo a un caballo y ponerle una capa", criticó sin filtros. "No sé, hasta el más acérrimo colocolino le da vergüenza", remató.

Además, fue lapidario con el aporte real del jugador al equipo: "Vidal no ha sido un jugador referente para nada. Y hoy el hincha que lo apoyaba, ya no le cree por todas las promesas incumplidas y la bocaza que se gasta, en la cual provoca más odio contra Colo Colo que beneficio".

Y sentenció con una frase que duele: "Aunque hubiese estado para los clásicos con la U Católica y la U, no habría sido un Colo Colo peligroso".

💰 ¿Cuánto gana Arturo Vidal en Colo Colo?

Según Véliz, el contrato de Vidal es el más alto de la historia del fútbol chileno: 114 millones de pesos mensuales.

⚽ ¿Vidal ha sido clave en este Colo Colo?

No, según Véliz, ha sido un jugador constantemente lesionado, sin peso futbolístico ni liderazgo real. Su llegada fue impulsada por marketing.

🙄 ¿Por qué Vidal no jugó contra U Católica y no estará contra la U de Chile?

Porque fue suspendido por dos fechas tras la expulsión en el partido ante Audax Italiano.