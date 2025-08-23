Colo Colo prepara un golpe: el DT con pasado en selecciones y clubes top que suena en el Monumental

Colo Colo está trabajando con una dupla interina tras la salida de Jorge Almirón, pero al mismo tiempo ya buscan al próximo DT que se calzará el buzo del Cacique. Con el empate ante Palestino, la dirigencia de Blanco y Negro quiere acelerar la búsqueda y en las últimas horas surgió una carta totalmente inesperada: Gerardo "Tata" Martino.

El experimentado entrenador argentino, recordado por las finales contra Chile en la Copa América 2015 y la Copa América Centenario, es una de las alternativas para dirigir a Colo Colo y no son pocoso los hinchas albos que ya suenan con verlo en Macul.

El Tata Martino en su paso por Inter Miami. Foto: Imago.

🇦🇷 Gerardo Martino es el tapado que ilusiona a Colo Colo

El nombre del Tata Martino fue revelado por el periodista Cristopher Brandt de ESPN: "Este es un nombre potente, no sé si económicamente está al alcance, pero la idea es ver qué posibilidades hay"

"Hoy estuve preguntando y me dicen que está en la carpeta. No es que esté avanzado, pero son nombres que están en la gerencia deportiva y que son una posibilidad para la banca de Colo Colo", agregó el profesional.

La última experiencia como DT de Martino fue en el Inter de Miami de Lionel Messi, pero se encuentra libre desde noviembre del año pasado.

😯 ¿Por qué Gerardo Martino es una alternativa para Colo Colo?

Gerardo Martino es un técnico que cumple una serie de requerimientos que estableció la dirigencia del equipo albo: tiene experiencia internacional, con un cartel de fama mundial y además, consideran que tiene las habilidades necesarias para liderar a un plantel y un proyecto como el de Colo Colo.

Sin embargo, hay factores que no facilitan la negociación: su alto salario y la irregularidad de sus últimas etapas dirigiendo, son factores que la oficina a cargo de Daniel Morón va a considerar.

🏆 Logros del Tata Martino como entrenador

El currículum de Martino es de primer nivel:

497 partidos dirigidos oficialmente

266 triunfos, 112 empates y 119 derrotas

965 goles a favor y 587 en contra

Experiencias destacadas en FC Barcelona, la Selección Argentina, Paraguay, México e Inter Miami.

❓ ¿Qué tan viable es la llegada de Martino al Monumental?

La ilusión existe, pero es aterrizada: Martino tiene 62 años y, tras años de alta competencia, podría no ver en Chile un proyecto económico y deportivo tan seductor como otros que puedan ofrecerle. Aun así, Colo Colo ya intentó golpes fuertes en el pasado, como el intento de fichaje de Luiz Felipe Scolari, por lo que puede ser una alternativa.

📲 Para saber más de Colo Colo y la búsqueda del DT, en Al Aire Libre encontrarás la información más actualizada sobre la realidad del Cacique.