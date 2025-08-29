Colo Colo vs U de Chile: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Superclásico 198

El país se detiene para vivir una nueva edición del partido más grande del fútbol chileno. Colo Colo vs U de Chile se medirán este domingo en el Monumental por el Superclásico 198, un duelo cargado de tensión por la realidad dispar de ambos equipos y la historia que siempre pesa en este cruce.

El Cacique llega golpeado, con siete partidos sin conocer la victoria y bajo la conducción interina de Hugo González, mientras la dirigencia define al reemplazante de Jorge Almirón.

En la otra vereda, la U de Gustavo Álvarez aterriza en Macul con la confianza de estar segunda en la tabla con 38 puntos, a 12 del líder Coquimbo Unido, y con el envión de haber ganado el último clásico en Ñuñoa tras 12 años de espera.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U de Chile?

El partido se disputará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.

📅 Día y hora: Domingo 31 de agosto – 15:00 horas

🏟️ Estadio: Monumental David Arellano

📺 ¿Dónde ver EN VIVO el Superclásico Colo Colo vs U de Chile?

💻 TV: TNT Sports Premium y TNT Sports HD

📲 Streaming: HBO Max

🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

💻 ¿Cómo ver GRATIS el Superclásico Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico 198 será transmitido por señales de pago, pero existe una opción para seguirlo sin costo adicional. Los suscriptores de TNT Sports Premium pueden acceder a la señal en línea mediante la aplicación TNT Sports Stadium y HBO Max.

📝 Posibles formaciones del Superclásico 198

La formación de Colo Colo vs U de Chile:

Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández.

DT: Hugo González (interino).

El XI de U de Chile:

Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

DT: Gustavo Álvarez.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro del Superclásico 198 Colo Colo vs U de Chile?

El juez central designado por la ANFP es Cristián Garay, quien vivirá su tercera experiencia en un Superclásico. Estará acompañado por Claudio Urrutia, Alejandro Molina y Héctor Jona en cancha, mientras que en el VAR estarán Diego Flores y Eric Pizarro.

Garay tiene antecedentes importantes con ambos equipos: a Colo Colo lo ha dirigido en 20 oportunidades, con un balance de 6 triunfos, 6 empates y 8 derrotas. En tanto, a la U de Chile la ha pitado 24 veces, con registro de 12 victorias, 6 igualdades y 6 caídas.

Un dato que no pasa desapercibido en la previa es que es el árbitro que más penales le ha cobrado al “Romántico Viajero”, con 8 sanciones desde los doce pasos, lo que ya enciende la polémica antes del pitazo inicial.

📊 Historial del Superclásico Colo Colo vs U de Chile

Partidos en Primera División: 197

✅ Triunfos Colo Colo: 89

🔵 Triunfos U. de Chile: 50

🤝 Empates: 58

⚽ Goles Colo Colo: 328

⚽ Goles U. de Chile: 243

El último choque se jugó el 12 de julio en el Estadio Nacional, con triunfo de la U por 2-1, cortando 12 años sin victorias sobre el Cacique en ese recinto.

⏱️ Colo Colo vs U de Chile EN VIVO: minuto a minuto

Sigue la cobertura completa del Superclásico 198 este domingo en Al Aire Libre, con relatos, goles, polémicas y todo lo que deje el partido más esperado del fútbol chileno.