Colo Colo vs U de Chile: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Superclásico 198
Colo Colo, bajo el interinato de Hugo González, buscará cortar una racha de siete partidos sin ganar, mientras que la U de Chile intentará mantenerse en la pelea por el título del Campeonato Nacional.
El país se detiene para vivir una nueva edición del partido más grande del fútbol chileno. Colo Colo vs U de Chile se medirán este domingo en el Monumental por el Superclásico 198, un duelo cargado de tensión por la realidad dispar de ambos equipos y la historia que siempre pesa en este cruce.
El Cacique llega golpeado, con siete partidos sin conocer la victoria y bajo la conducción interina de Hugo González, mientras la dirigencia define al reemplazante de Jorge Almirón.
En la otra vereda, la U de Gustavo Álvarez aterriza en Macul con la confianza de estar segunda en la tabla con 38 puntos, a 12 del líder Coquimbo Unido, y con el envión de haber ganado el último clásico en Ñuñoa tras 12 años de espera.
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U de Chile?
El partido se disputará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.
- 📅 Día y hora: Domingo 31 de agosto – 15:00 horas
- 🏟️ Estadio: Monumental David Arellano
📺 ¿Dónde ver EN VIVO el Superclásico Colo Colo vs U de Chile?
- 💻 TV: TNT Sports Premium y TNT Sports HD
- 📲 Streaming: HBO Max
- 🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre
💻 ¿Cómo ver GRATIS el Superclásico Colo Colo vs U de Chile?
El Superclásico 198 será transmitido por señales de pago, pero existe una opción para seguirlo sin costo adicional. Los suscriptores de TNT Sports Premium pueden acceder a la señal en línea mediante la aplicación TNT Sports Stadium y HBO Max.
📝 Posibles formaciones del Superclásico 198
La formación de Colo Colo vs U de Chile:
Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández.
DT: Hugo González (interino).
El XI de U de Chile:
Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.
DT: Gustavo Álvarez.
👨⚖️ ¿Quién es el árbitro del Superclásico 198 Colo Colo vs U de Chile?
El juez central designado por la ANFP es Cristián Garay, quien vivirá su tercera experiencia en un Superclásico. Estará acompañado por Claudio Urrutia, Alejandro Molina y Héctor Jona en cancha, mientras que en el VAR estarán Diego Flores y Eric Pizarro.
Garay tiene antecedentes importantes con ambos equipos: a Colo Colo lo ha dirigido en 20 oportunidades, con un balance de 6 triunfos, 6 empates y 8 derrotas. En tanto, a la U de Chile la ha pitado 24 veces, con registro de 12 victorias, 6 igualdades y 6 caídas.
Un dato que no pasa desapercibido en la previa es que es el árbitro que más penales le ha cobrado al “Romántico Viajero”, con 8 sanciones desde los doce pasos, lo que ya enciende la polémica antes del pitazo inicial.
📊 Historial del Superclásico Colo Colo vs U de Chile
- Partidos en Primera División: 197
- ✅ Triunfos Colo Colo: 89
- 🔵 Triunfos U. de Chile: 50
- 🤝 Empates: 58
- ⚽ Goles Colo Colo: 328
- ⚽ Goles U. de Chile: 243
El último choque se jugó el 12 de julio en el Estadio Nacional, con triunfo de la U por 2-1, cortando 12 años sin victorias sobre el Cacique en ese recinto.
⏱️ Colo Colo vs U de Chile EN VIVO: minuto a minuto
Sigue la cobertura completa del Superclásico 198 este domingo en Al Aire Libre, con relatos, goles, polémicas y todo lo que deje el partido más esperado del fútbol chileno.