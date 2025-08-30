¿Cuánto ganará Fernando Ortiz? Revelan el sueldo del nuevo entrenador de Colo Colo

Colo Colo tiene nuevo entrenador. Tras la salida de Jorge Almirón, la dirigencia de Blanco y Negro se enfocó de lleno en encontrar a su reemplazante, quien tendrá la misión de levantar al equipo de su crisis futbolística.

El escogido para ello es Fernando Ortiz, quien fue elegido por votación unánime por el directorio. Si bien no era el principal candidato, el argentino de 47 años terminó convenciendo a la directiva y finalmente se calzará el buzo del Cacique.

🤑 ¿Cuánto ganará Fernando Ortiz en Colo Colo?

Muchos hinchas de Colo Colo se preguntan cuál será el sueldo que recibirá el estratega de 47 años en su estadía en la institución.

Esto se conoció en las últimas horas, puesto que El Mercurio consignó que Ortiz recibirá un millón de dólares por temporada y firmará contrato hasta diciembre de 2026 con el Cacique.

💰 ¿Cuánto ganaba Jorge Almirón?

En Blanco y Negro aprendieron la lección tras la problemática salida de Jorge Almirón, por lo que el sueldo de Ortiz será inferior al del DT campeón del fútbol chileno en 2024.

En su paso por el Cacique, Almirón ganaba 2,2 millones de dólares al año, cifra muy por encima de lo que se embolsará el nuevo director técnico del equipo

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horasen el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.