Daniel Morón: Acá debe haber un compromiso de los jugadores, deben saber en qué club están

El arquero de Colo Colo en el título de la Copa Libertadores 1991, José Daniel Morón, comentó el complejo presente del elenco albo e hizo un llamado a los jugadores del conjunto popular para que tengan el compromiso de sacar al club de los últimos lugares teniendo en cuenta que deben saber en qué club están.

"Colo Colo tiene un plantel de experiencia, de buenos jugadores. Quizás un dirigente hizo algo mal, quizás un técnico hizo algo mal, pero quienes al final resuelven dentro de la cancha son los jugadores. Y por eso yo le pido a los jugadores que ellos saben mejor que nadie que deben mejorar. Acá hay un tema de compromiso de los jugadores, de saber dónde están y en qué club están", expresó Morón en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El legendario arquero comentó su sensación y aseguró que el elenco albo terminará saliendo de la compleja situación que vive.

"Creo que mi equipo va a salir de esta situación. no tengo dudas de aquello. Sí tengo claro que el momento es delicado, y no aparecen triunfos. Preocupa, pero yo como hincha de este equipo, creo que Colo Colo saldrá de esta situación, porque Colo Colo es un grande", dijo.

"Acabo de llegar de la Vega, donde está lleno de hinchas colocolinos y están todos con la misma onda de la incertidumbre, y a todos les digo que no seamos alarmistas. Espero no estar cambiando mi discurso", añadió.

Con respecto a un eventual regreso de Jorge Valdivia, Morón explicó que lo primero "es mirar lo que el club tiene adentro".

"Hay que hacer equipo con lo que hay. Para el hincha es fácil decir 'no está Valdivia, no está Valdés' y en algún tiempo pedirán a Barticciotto, a Pizarro, a Garrido, y no. Hay que resolver desde adentro como equipo, no lo resolverá Paredes ni Barroso, ni Cortés lo resolverá solo. Si uno toma las banderas y buscarse salvarse solo, ahí sí que estamos cagados", comentó.