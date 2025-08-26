Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Hinchas de Colo Colo apuñalaron a chofer de micro: lo que se sabe del violento episodio previo al clásico

Un violento episodio ocurrido en la previa del clásico entre Colo Colo y U Católica, sacude al mundo del fútbol.

Foto: Photosport Hinchas de Colo Colo apuñalaron a chofer de micro: lo que se sabe del violento episodio previo al clásico
Magdalena López Castro
El pasado viernes 15 de agosto, en la antesala del esperado duelo entre Colo Colo y Universidad Católica, un grupo de hinchas del equipo albo protagonizó un grave incidente en la comuna de Las Condes que recién ahora comienza a conocerse con detalle.

De acuerdo a la información revelada por The Clinic, barristas albos que se dirigían al tradicional arengazo interceptaron un bus Red, dañaron el vehículo y apuñalaron al conductor, quien debió ser trasladado de urgencia a un hospital con una lesión abdominal.

🚨 Querella contra hinchas de Colo Colo por el ataque

El hecho generó una rápida respuesta desde el Gobierno. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a través de la abogada Paula Altamirano, presentó una querella criminal en contra de los responsables del ataque.

Según el documento ingresado, el ataque ocurrió a las 15:20 horas en la intersección de Avenida Las Condes con Camino San Francisco de Asís, a la altura del centro comercial Cantagallo. Allí, el bus de la línea 405 fue interceptado, recibió daños en parabrisas y ventanas, y finalmente el chofer fue agredido con un arma blanca.

La querella busca que Fiscalía designe la unidad policial a cargo de la investigación y que se realicen "todas las diligencias necesarias" para esclarecer los hechos, incluyendo el testimonio de carabineros presentes en el procedimiento y la revisión de cámaras de seguridad de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.

⚖️ Próximos pasos en la investigación

El documento fue ingresado el lunes 18 de agosto, dos días después del clásico jugado en el Estadio Monumental, y apunta directamente a los barristas que participaron de la violenta agresión.

De comprobarse las responsabilidades, los hinchas arriesgan cargos por delitos de lesiones y daños, lo que podría significar un nuevo golpe a la imagen de la barra alba y encender la polémica en la relación entre Colo Colo, sus fanáticos y la autoridad.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
