Hinchas de Colo Colo apuñalaron a chofer de micro: lo que se sabe del violento episodio previo al clásico

El pasado viernes 15 de agosto, en la antesala del esperado duelo entre Colo Colo y Universidad Católica, un grupo de hinchas del equipo albo protagonizó un grave incidente en la comuna de Las Condes que recién ahora comienza a conocerse con detalle.

De acuerdo a la información revelada por The Clinic, barristas albos que se dirigían al tradicional arengazo interceptaron un bus Red, dañaron el vehículo y apuñalaron al conductor, quien debió ser trasladado de urgencia a un hospital con una lesión abdominal.

🚨 Querella contra hinchas de Colo Colo por el ataque

El hecho generó una rápida respuesta desde el Gobierno. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a través de la abogada Paula Altamirano, presentó una querella criminal en contra de los responsables del ataque.

Según el documento ingresado, el ataque ocurrió a las 15:20 horas en la intersección de Avenida Las Condes con Camino San Francisco de Asís, a la altura del centro comercial Cantagallo. Allí, el bus de la línea 405 fue interceptado, recibió daños en parabrisas y ventanas, y finalmente el chofer fue agredido con un arma blanca.

La querella busca que Fiscalía designe la unidad policial a cargo de la investigación y que se realicen "todas las diligencias necesarias" para esclarecer los hechos, incluyendo el testimonio de carabineros presentes en el procedimiento y la revisión de cámaras de seguridad de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.

⚖️ Próximos pasos en la investigación

El documento fue ingresado el lunes 18 de agosto, dos días después del clásico jugado en el Estadio Monumental, y apunta directamente a los barristas que participaron de la violenta agresión.

De comprobarse las responsabilidades, los hinchas arriesgan cargos por delitos de lesiones y daños, lo que podría significar un nuevo golpe a la imagen de la barra alba y encender la polémica en la relación entre Colo Colo, sus fanáticos y la autoridad.