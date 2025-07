Histórico exjugador de Colo Colo destroza a Almirón y alerta sobre una crisis total

Colo Colo vive una de sus semanas más críticas en pleno año del centenario. Y para Leonardo Véliz, la situación ya explotó. En conversación con Al Aire Libre, el histórico exfutbolista y referente albo aseguró sin rodeos que el equipo está en crisis total, apuntando directamente al entrenador Jorge Almirón y al desdibujado liderazgo dentro del plantel.

"Fue un pobre espectáculo de ambos equipos, Colo Colo tiene que haberle disparado al arco una vez, pero nada más. Muy pobre la actuación de Colo Colo, porque aunque su entrenador no lo diga, está pasando una crisis, pero no solamente en lo deportivo", lanzó de entrada el Pollo, sin espacio para matices tras la derrota ante la UC.

Véliz no se anduvo con rodeos al definir el presente albo: "Colo Colo, como yo dije en Twitter, es una lágrima". La frase resume la desesperanza que, según él, se instaló en el camarín, la cancha y la dirigencia. "No había un solo jugador como para poder destacar", agregó.

💥 "Colo Colo es una lágrima" y el plantel está roto

A juicio del Pollo Véliz, el ambiente en Macul es de tensión acumulada: "Aparentemente se han calmado las aguas en el plano directivo. Pero Colo Colo no es el equipo, no es la institución sólida y eso se manifiesta en las declaraciones de su entrenador totalmente fuera de realidad. No quiere criticar a nadie, no se quiere mojar. Almirón creo que lo único que está esperando es que termine el año para irse, si es que no se va a mitad de año".

Para Véliz, el problema va más allá de los resultados. Cuestionó la falta de liderazgo y aseguró que nadie representa el espíritu del club: "Colo Colo en este momento como una fuerza colectiva, no lo representa ni los jugadores más emblemáticos, más antiguos y menos los chicos que en este momento están apareciendo".

⚠️ "El líder ya no tiene autoridad" y la interna está quebrada

Véliz fue tajante sobre la continuidad de Almirón: "Un entrenador que se queda porque no hay dinero y donde hubo una votación del directorio de que tenía que irse, pierde credibilidad, pierde confianza, pierde categoría. Ahí está el concepto de los jugadores: que su líder lo quisieron echar, pero no se pudo ir. Por lo tanto, tiene que seguir remando con los marineros que tiene, y que no son expertos en esta navegación".

Y no ve un horizonte claro: "El ambiente está espeso en Colo Colo. Yo no sé cómo hay que arreglarlo. Los jugadores si se comprometen a levantar esto, puede cambiar, pero ya se ve que no... Es imposible". Véliz también apuntó a la falta de conducción emocional y técnica: "Colo Colo no ha podido celebrar en nada. Lo de este año ha sido de una magnitud que nadie se lo esperaba. Lo que pasó con Fortaleza, la muerte de dos hinchas... ahí parece que un manto negro cubrió a Colo Colo".

Y el escenario podría volverse aún más crítico si se pierde el Superclásico: "Hay que jugarlo y hay que ganarlo. Si Colo Colo lo pierde, se agudiza aún más la situación. Yo creo que ahí la hinchada no va a soportar, Almirón se tendrá que ir. No sé cómo lo irán a arreglar. Porque el caso de Almirón se arregla con plata, y no hay plata".

📅 ¿Cuándo es el superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El partido está programado para el sábado 12 de julio en el Estadio Nacional.

📺 ¿Dónde ver el partido de Colo Colo vs la U?

Será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.