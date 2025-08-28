Horas CLAVES en Colo Colo: ¿Fernando “Tano” Ortiz o el regreso de Quinteros?

En el Monumental se viven horas de máxima tensión. Mientras Fernando "Tano" Ortiz empuja con su currículum en México y Paraguay, Gustavo Quinteros asoma con el respaldo de su exitoso primer ciclo en Colo Colo. Blanco y Negro deberá zanjar quién conducirá al Cacique nada menos que antes de la final de la Supercopa frente a la U de Chile.

⏳ ¿Cuándo será presentado el nuevo DT de Colo Colo?

El directorio de Blanco y Negro vive horas frenéticas. Aníbal Mosa se había autoimpuesto como plazo este 27 de agosto para zanjar al sucesor de Jorge Almirón, pero la decisión se postergó. El directorio extraordinario quedó citado para este sábado al mediodía, donde se espera que finalmente se defina al nuevo entrenador del Cacique.

La idea es que el DT elegido debute nada menos que en la final de la Supercopa ante la U de Chile, el 14 de septiembre, por lo que la urgencia en Macul es máxima.

⏳ ¿Quién es Fernando "Tano" Ortiz?

El nombre de Fernando Ortiz comenzó a sonar con fuerza en las oficinas de Blanco y Negro. Aunque poco conocido en el medio chileno, el “Tano” Ortiz, de 47 años, ha dirigido a equipos de peso en México como América, Monterrey y Santos Laguna, además de tener experiencia en Paraguay con Sol de América y Sportivo Luqueño.

Formado en Boca Juniors, Ortiz debutó en 1997, aunque no logró consolidarse en los xeneizes. Tras un breve paso por Mallorca B en España, regresó a Argentina para vestir las camisetas de San Lorenzo, Unión, Banfield, Estudiantes, Vélez Sarsfield y Racing. En México defendió a Santos Laguna, América y Tigres.

Su mejor etapa como futbolista la vivió en Vélez Sarsfield, donde ganó el Torneo Clausura 2011 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras retirarse, dio el salto a la dirección técnica:

Sol de América (2017-2018)

Sportivo Luqueño (2018)

América (2022-2023) – alcanzó tres semifinales en Liga MX

Monterrey (2023-2024) – semifinalista en dos torneos

Santos Laguna (2025) – su último paso, con apenas 2 triunfos en 17 partidos, firmando la peor campaña histórica del club con solo 7 puntos

Recientemente, también sonó como candidato para asumir en Estudiantes de La Plata, aunque finalmente no se concretó su llegada.

📌 ¿Cuántos títulos tiene Fernando “Tano” Ortiz?

Aquí aparece su gran “cuota pendiente”: como entrenador no ha conseguido títulos. Sin embargo, como jugador sí levantó trofeos importantes:

Boca Juniors (Argentina): Primera División 1998

Estudiantes de La Plata (Argentina): Primera División 2006

Santos Laguna (México): Primera División 2008

Vélez Sarsfield (Argentina): Primera División 2011

📊 Los números de Fernando Ortiz como entrenador

Ortiz acumula 182 partidos dirigidos, con 83 triunfos, 43 empates y 56 derrotas, lo que le da un rendimiento del 53,4%. Sus mejores campañas las firmó en América (66% de rendimiento) y Monterrey (63%), mientras que su peor registro fue en Santos Laguna, con apenas un 13% de efectividad.

En México dirigió a figuras que hoy tienen vínculo con Chile, como Bruno Barticciotto (Santos Laguna), Sebastián Vegas (Monterrey, actualmente en Colo Colo) y Diego Valdés (América).

👉 Un DT con hambre de revancha

El paso en falso por Santos Laguna dejó a Ortiz con un fuerte deseo de revalidar su carrera. Sin títulos hasta ahora, pero con roce internacional y experiencia en planteles exigentes, el argentino aparece como una apuesta arriesgada, pero con proyección, para el Cacique.

En paralelo, su cercanía con Iván Zamorano, quien coincidió con él en la Liga MX como comentarista, habría ayudado a acercar su nombre a la mesa de Blanco y Negro.

🎯 Los números de Gustavo Quinteros como DT de Colo Colo

El otro gran candidato es Gustavo Quinteros, quien ya dejó una huella en el Monumental. El entrenador de 60 años dirigió 153 partidos con Colo Colo, con un registro de 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, además de 239 goles a favor y 149 en contra.

Su etapa fue una de las más largas de su carrera (solo superada por sus 155 partidos en Emelec) y estuvo marcada por la conquista de cuatro títulos:

1 Campeonato Nacional

1 Supercopa de Chile

2 Copas Chile

Este contraste entre los números ganadores de Quinteros y la falta de títulos de Ortiz será clave en la decisión final de Blanco y Negro.

📣 ¿Debe Colo Colo apostar por el “Tano” Ortiz o insistir con el regreso de Gustavo Quinteros? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.