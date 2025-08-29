La noticia que se celebra como un gol en Colo Colo para el Superclásico ante la U

El Superclásico 198 del fútbol chileno ya se encuentra a la vuelta de la esquina y en Colo Colo afinan detalles en lo futbolístico para medirse a U de Chile, esto frente a la necesidad que tienen los albos de poder volver a sumar de tres puntos y no perder terreno en la caza de un cupo para ir a copas internacionales la próxima temporada.

A la espera de la llegada de su nuevo entrenador, con el argentino Fernando Ortiz llevando la delantera en la elección, el Cacique sigue trabajando bajo las órdenes de Hugo González y Luis Pérez para enfrentar a la U, donde incluso ya habría una posible oncena titular con la que saltarían a la cancha.

Junto con el panorama futbolístico, en Colo Colo recibieron otra importante noticia en las últimas horas y que les puede venir muy bien para encarar este Superclásico, que puede significar un golpe de timón en el rumbo de la temporada alba en caso de quedarse con el triunfo.

🏟 Colo Colo podrá jugar con el Monumental repleto ante U de Chile

Durante estos últimos días, el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa había dado a conocer su intención de poder aumentar el aforo para este Superclásico 198 a jugarse en Macul, esto dado que en principio solo se había autorizado un máximo de 38 mil hinchas.

Y el anhelo del timonel de la concesionaria que dirige a Colo Colo se cumplió, puesto que por la noche de este jueves el periodista Daniel Arrieta confirmó en TST de TNT Sports que el Monumental tendrá aforo completo para el cruce con Universidad de Chile.

Así, el Popular podrá tener un lleno total de 42 mil hinchas en el Monumental, un envión para el plantel además del hecho de que no habrá hinchada visitante para este compromiso.

🧐 ¿Desde cuándo Colo Colo no jugaba con aforo completo en su estadio?

Hay que remontarse hasta el duelo de la tragedia con Fortaleza por Copa Libertadores para llegar al último partido en que Colo Colo había podido tener un aforo completo en el Monumental.

Desde ahí, entre castigos y sanciones por otro tipo de hechos, los albos no habían podido tener autorización de jugar a estadio lleno por el Campeonato Nacional ni tampoco Copa Chile.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.