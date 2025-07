¿La última bala de Almirón? La dura advertencia de un histórico si Colo Colo pierde el Superclásico

Colo Colo vive en máxima tensión los días previos al Superclásico. No sólo se juega el honor ante Universidad de Chile, sino que algo mucho más profundo: su propio futuro.

Así lo cree Leonardo Véliz, exjugador del club y uno de sus críticos más frontales, quien en conversación con Al Aire Libre aseguró que el partido será un punto de quiebre definitivo para Jorge Almirón y el plantel.

"Colo Colo se juega mucho contra la Universidad de Chile. Se juega el prestigio, el orgullo, tres puntos valiosísimos. Porque le daría otro aire al equipo si gana, todo esto empieza a jugar en la parte psicológica y podría ser el renacer de Colo Colo", dijo el Pollo. Sin embargo, la advertencia es clara: si pierden el clásico, todo puede reventar.

🔥 "Si Colo Colo pierde con la U, la hinchada no lo va a soportar"

Véliz no cree en términos medios. Y ve en el clásico una especie de juicio final para Jorge Almirón: "Si Colo Colo lo pierde, se agudiza aún más la situación. Yo creo que ahí la hinchada no va a soportar. Almirón se tendrá que ir, no sé cómo lo irán a arreglar"

Véliz cree que el técnico ya está pensando en dar un paso al costado: "Lo único que está esperando es que termine el año para irse, si es que no se va a mitad de año".

⚰️ Nadie salva a Colo Colo, según Véliz

La crisis, según el exdelantero, es estructural. Y no hay figura dentro del plantel que logre revertirla por sí sola. "No creo que un Vidal vaya nuevamente a decirles: 'Cabros, hay que ganar'. Porque hay un aspecto negativo frente a estos dos líderes: Almirón y Vidal. Entonces habría que apelar al orgullo del colectivo, del plantel completo, de entregar hasta lo último".

Y agregó: "Muchos me dirán, 'No, que con eso no se gana'. Bueno, muchos partidos se han ganado así, con orgullo. Pero el fútbol nuestro es tan pobre que a lo mejor Colo Colo hasta puede hacer tres goles, gana, y se empiezan a olvidar todos los sinsabores que nos estamos comiendo hoy".

Pero todo se ve color de hormiga para el Pollo Véliz, puesto que para él, ni siquiera hay un mediocampo capaz de equilibrar el partido: "Cepeda fue un fantasma ante Católica. Correa corrió para todos lados, pero no recibía la pelota. Aquino no ha demostrado su talento. Ni Pizarro ni Pavez han sido las fórmulas. No tenemos jugadores que puedan equilibrar lo que pueda hacer Marcelo Díaz, Aránguiz y compañía", sentenció.

⚽ ¿Qué se juega Colo Colo en el clásico contra la U de Chile?

Según Leonardo Véliz, se juega el prestigio y el cargo de Jorge Almirón. Una derrota podría dejarlo fuera.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el Superclásico?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el sábado 12 de julio en el Estadio Nacional a las 15:00 horas.

📺 ¿Dónde ver el clásico del fútbol chileno?

La transmisión será en vivo por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.