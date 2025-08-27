Mosa revela la trastienda: los detalles ocultos de las negociaciones con Quinteros y Martino

Tras la reunión de directorio en el Monumental, Aníbal Mosa sacó la voz y destapó qué fue lo que conversó con dos postulantes estrella para la banca de Colo Colo. El presidente descartó polémicas cláusulas y confirmó plazos.

💬 ¿Qué reveló Aníbal Mosa sobre los candidatos para Colo Colo?

El mandamás de Blanco y Negro fue categórico al detallar el estado de las negociaciones tras el directorio de este miércoles: "Gustavo tuvo hoy día una conversación con gran parte del directorio y, efectivamente, pidió un par de días para hacer saber su postura. Lo mismo Gerardo 'Tata' Martino", reveló Mosa en rueda de prensa.

El presidente confirmó que Quinteros mantuvo una conversación de una hora aproximadamente con la mayoría de los directores en modalidad telemática. Por su parte, Martino también solicitó plazo hasta el fin de semana para entregar su respuesta definitiva, ya sea positiva o negativa.

🚫 ¿Es real la polémica cláusula que habría pedido Quinteros?

Mosa fue tajante al descartar las versiones sobre una cláusula de salida que habría solicitado el técnico boliviano-argentino. "Alguien levantó esa noticia, pero no es efectiva y tampoco lo aceptaríamos, a no ser que fueran cláusulas sumamente altas", aclaró el dirigente.

El presidente agregó que "vamos a traer un cuerpo técnico y no queremos que en la mitad del camino nos dejen abandonados", descartando cualquier apartado que permita al DT marcharse ante ofertas de selecciones o equipos grandes de Argentina.

💰 ¿Cuáles son las pretensiones económicas de los candidatos de Colo Colo?

Respecto a Gerardo Martino, Mosa admitió las limitaciones presupuestarias del club. "Es muy buen nombre el de Gerardo: Selección Argentina, Barcelona, Inter Miami... pero no tenemos la propuesta económica. Él está analizando la idea, nos pidió información y nosotros se la enviamos".

El Tata, con experiencia dirigiendo al FC Barcelona, Inter Miami y las selecciones de Argentina, México y Paraguay, representa el nombre de mayor renombre entre los cinco finalistas, pero sus pretensiones salariales excederían las posibilidades actuales del Cacique.

📅 ¿Cuándo se definirá al nuevo entrenador de Colo Colo?

El directorio acordó postergar la decisión hasta el sábado tras no lograr consenso en la jornada del miércoles. "Sí o sí vamos a tener técnico el próximo fin de semana, el próximo sábado, queremos tenerlo antes del clásico", confirmó Mosa.

Alfredo Stöhwing, representante del bloque Vial, ratificó la fecha: "Acordamos citar un directorio extraordinario para el día sábado, donde se va a tomar la decisión". El dirigente agregó que "el sábado sí o sí, esa es la idea. Es el plazo que nos dimos nosotros mismos para tenerlo resuelto".

