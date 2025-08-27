Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

"No hay que apurar": En Blanco y Negro encienden la incertidumbre con el nuevo DT de Colo Colo

La concesionaria se reunió este miércoles para discutir al reemplazante de Jorge Almirón.

Foto: Photosport
Bastián Catalán
Colo Colo vive días claves. Este miércoles la dirigencia de Blanco y Negro se reunió en el Estadio Monumental para definir al reemplazante de Jorge Almirón, quien dejó la banca hace algunas semanas tras los malos resultados de la temporada.

Todo apuntaba a que Gustavo Quinteros sería el elegido para asumir nuevamente la banca de los albos. Sin embargo, en las últimas horas surgieron nuevos nombres e incluso al interior de la concesionaria reconocieron que es difícil que el nuevo DT se conozca esta jornada.

😮 Desde Blanco y Negro ponen paños fríos a la elección del DT

Previo a ingresar a la reunión, el director y expresidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió a la elección del nuevo entrenador. “Entiendo que son seis los candidatos que están en carpeta”, aseguró en primer lugar.

“Difícilmente hoy tengamos al reemplazante. Considero que hay que hacerlo lo antes posible, pero por hacer las cosas rápidas no hay que hacerlas mal. Tratar de analizar todas las cosas del club y tomas las decisiones más eficientes para Colo Colo y sus hinchas siempre”, detalló.

Esto fue respaldado por el vicepresidente de la concesionaria, Eduardo Loyola, quien no descartó que la decisión se extienda hasta la próxima semana. “A veces no hay que apurar. Si no es hoy, será pasado mañana o el lunes. Lo ideal es un consenso para la brevedad posible“, señaló.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

  •  Fecha: Domingo 31 de agosto

  •  Hora: 15:00 horas

  •  Estadio: Monumental

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
