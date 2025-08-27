"No hay que apurar": En Blanco y Negro encienden la incertidumbre con el nuevo DT de Colo Colo

Colo Colo vive días claves. Este miércoles la dirigencia de Blanco y Negro se reunió en el Estadio Monumental para definir al reemplazante de Jorge Almirón, quien dejó la banca hace algunas semanas tras los malos resultados de la temporada.

Todo apuntaba a que Gustavo Quinteros sería el elegido para asumir nuevamente la banca de los albos. Sin embargo, en las últimas horas surgieron nuevos nombres e incluso al interior de la concesionaria reconocieron que es difícil que el nuevo DT se conozca esta jornada.

😮 Desde Blanco y Negro ponen paños fríos a la elección del DT

Previo a ingresar a la reunión, el director y expresidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió a la elección del nuevo entrenador. “Entiendo que son seis los candidatos que están en carpeta”, aseguró en primer lugar.

“Difícilmente hoy tengamos al reemplazante. Considero que hay que hacerlo lo antes posible, pero por hacer las cosas rápidas no hay que hacerlas mal. Tratar de analizar todas las cosas del club y tomas las decisiones más eficientes para Colo Colo y sus hinchas siempre”, detalló.

Esto fue respaldado por el vicepresidente de la concesionaria, Eduardo Loyola, quien no descartó que la decisión se extienda hasta la próxima semana. “A veces no hay que apurar. Si no es hoy, será pasado mañana o el lunes. Lo ideal es un consenso para la brevedad posible“, señaló.