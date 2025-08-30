Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Salió humo blanco: Fernando Ortiz se convirtió en el nuevo entrenador de Colo Colo

El estratega firmará contrato con los albos por un año y medio.

Bastián Catalán
Tras días de incertidumbre, Colo Colo tiene nuevo entrenador. Este sábado el directorio de Blanco y Negro se reunió de forma extraordinaria para definir al sucesor de Jorge Almirón, quien dejó el banco tras los malos resultados del equipo.

Es escogido por la concesionaria que rige los destinos del Cacique es Fernando Ortiz, director técnico argentino de 47 años que convenció a la directiva por su juego ofensivo y la forma en que trabaja el físico de sus futbolistas.

Según reveló el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, la dirigencia alba se inclinó por el DT trasandino por votación unánime.

🧐 ¿Quién es Fernando Ortiz, nuevo DT de Colo Colo?

Fernando Ortiz es un argentino de 47 años, que tiene experiencia como DT en Paraguay México, dirigiendo a Sol de América, Sportivo Luqueño, Club América, Monterrey y Santos Laguna

Tiene un estilo de juego ofensivo y promueve con frecuencia a jugadores formados en el club. Además, tiene una disciplina de trabajo importante: en América llegaba a trabajar a las 05:30 am, en algunas ocasiones.

Como jugador defendió clubes grandes en Argentina, como Boca Juniors y Racing. También estuvo en España (Mallorca B) y México.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
