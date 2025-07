¿Se caen los amistosos internacionales de Colo Colo?: El viaje del Valladolid pende de un hilo

El fútbol chileno volvió a tropezar con sus propias trabas institucionales. Esta vez, Colo Colo es el afectado luego que la Delegación Presidencial de Concepción decidiera no autorizar el duelo amistoso con el Real Valladolid.

La noticia no sólo generó revuelo en el ámbito local, sino que incluso provocó un inesperado eco en medios deportivos de España. Desde tierras ibéricas apuntan a que el cuadro pucelano evalúa seriamente cancelar su gira por Chile.

🇪🇸 Colo Colo vs Valladolid: el amistoso que puso en alerta a los medios españoles

El portal Valladolid Deportivo fue el primero en reaccionar con dureza: "Valladolid podría quedarse en casa si no se garantizan los dos amistosos contra Colo Colo en Chile". Según detallan, el elenco europeo planificaba llegar al país entre el 20 y 27 de julio, con dos partidos en agenda. Sin embargo, la suspensión del primer encuentro en el Ester Roa Rebolledo encendió todas las alarmas.

Y advierten que el segundo encuentro —agendado en el Monumental para el 27 de julio— también peligra, ya que ese fin de semana Colo Colo debería disputar un compromiso oficial por el Campeonato Nacional.

🏟 ¿Dónde se jugará el amistoso suspendido? Una alternativa toma fuerza

Ante la imposibilidad de jugar en Concepción, la dirigencia de Blanco y Negro ya busca alternativas. La opción que más fuerza toma es el Estadio Sausalito de Viña del Mar, recinto que podría albergar el amistoso en una fecha aún por confirmar.

En paralelo, Diario de Valladolid también se sumó a las críticas: "Lo que estaba confirmado ahora se tambalea", señalaron respecto a la estadía del club en Chile. Aseguran que la planificación de la pretemporada podría alterarse completamente si no se logra destrabar el conflicto en las próximas horas.

🚫 ¿Por qué se suspendió el amistoso entre Colo Colo y Valladolid en Concepción?

La Delegación Presidencial del Biobío no autorizó el partido por falta de contingente policial para un evento de mitad de semana.

🛬 ¿El Real Valladolid cancelará su gira por Chile?

Todavía no está confirmado, pero medios españoles advierten que si no se garantizan ambos partidos, podrían optar por no viajar.

🏟️ ¿Dónde se podría jugar el amistoso entre Colo Colo y Valladolid?

La opción más viable que se baraja es el Estadio Sausalito, en Viña del Mar, aunque no hay confirmación oficial.