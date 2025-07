¿Se olvida de Colo Colo? Gigante de Sudamérica confirma interés por Alan Saldivia

La crisis deportiva y económica que atraviesa Colo Colo en 2025 podría acelerar la salida de una de sus figuras más importantes. Esto porque en las últimas horas un gigante sudamericano confirmó su interés por Alan Saldivia.

Fernando Diniz, entrenador de Vasco da Gama, quien tuvo palabras para el defensor charrúa y reconoció que le gusta su juego. La necesidad del Cacique de hacer caja, podría acelerar las negociaciones.

🗣️ ¿Qué dijo Fernando Diniz sobre Alan Saldivia?

Fernando Diniz, actual entrenador del Vasco da Gama, confirmó en conferencia de prensa su interés en el defensor uruguayo de Colo Colo. "Jugué contra él, es un jugador que me gusta mucho. Pero esas contrataciones son internas. No hablaré de nombres, se está trabajando internamente, en lo que nosotros necesitamos para el equipo, pero es un jugador que me gusta", declaró el técnico tras el partido ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana.

🤔 ¿Por qué Diniz está interesado en Saldivia?

Fernando Diniz, quien conquistó la Copa Libertadores 2023 con Fluminense, busca un defensor central que se adapte a su estilo de juego.El técnico brasileño es conocido por su énfasis en la posesión del balón, por lo que requiere defensores técnicamente capacitados.

💰 ¿Cuánto costaría el fichaje de Alan Saldivia?

Aunque la cláusula de rescisión de Alan Saldivia es de 4 millones de dólares por el 70% del pase, Colo Colo se ha mostrado dispuesto a negociar por un monto menor debido a la crisis financiera. La dirigencia alba estaría dispuesta a dejarlo partir por aproximadamente 2,5 a 3 millones de dólares.

📊 Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

🏟️ 91 partidos jugados

⚽ 0 goles

✅ 3 asistencia

⏰ 7.718 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras Alan Saldivia es seguido desde Brasil, entrena con Colo Colo pensando en el próximo desafío. El Cacique vuelve a la acción este sábado 19 de julio desde las 15:00 horas cuando reciba a Deportes La Serena en el Estadio Monumental. El partido será válido por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2025.

⚔️ Rival: Deportes La Serena

📅 Fecha: Sábado 19 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

