¿Sorpresa en Colo Colo? La formación inesperada para el Superclásico contra la U de Chile

Colo Colo se prepara para el Superclásico con una mezcla de ansiedad y motivación. Tras una temporada para el olvido, los albos buscarán retomar la senda triunfal y Hugo González ya está trabajando algunas sopresas en la formación.

El objetivo es uno solo: ganarle a la U y cortar la mala racha de clásicos sin victorias. Es por eso que la dupla técnica está probando variantes para escoger a sus mejores hombres de cara al partido del domingo.

⚽ González soprende con la formación de Colo Colo

Según Cacique Pasión, en el último entrenamiento hubo movimientos que llamaron la atención. La defensa se mantiene: Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en línea.

En el mediocampo aparece la primera sorpresa: sale Claudio Aquino y regresa Arturo Vidal tras cumplir su suspensión. En ataque, Francisco Marchant, llamado a la Roja Sub 20, deja su lugar a Leandro Hernández. Marcos Bolados alternó en algunos ejercicios, pero Hernández asoma como titular.

Probable formación: De Paul; Isla, Villagra, Vegas y Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Vidal; Lucas Cepeda, Hernández y Javier Correa.

Aún quedan tres entrenamientos, sin embargo, la oncena ya comienza a tomar forma.

🕒 ¿Cuándo y dónde se juega el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

El Monumental será el escenario del duelo más esperado del fútbol chileno: Colo Colo vs Universidad de Chile, este domingo 31 de agosto a las 15:00 hrs. Más allá de los nombres, el clásico promete tensión y polémica desde el pitazo inicial.

