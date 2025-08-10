Víctor Felipe Méndez rompe su sequía con su primer gol en Colo Colo

Colo Colo se está enfrentando a Everton en Viña del Mar con una formación que ya traía sorpresas antes del pitazo inicial. Lo más llamativo fue la presencia de Víctor Felipe Méndez como titular, ocupando el lugar de Esteban Pavez en el centro del campo. Una apuesta que no solo dio de qué hablar... sino que terminó en gol.

Corría el minuto 33 cuando el mediocampista, formado en Unión Española, armó con decisión una gran jugada: dejó atrás a la defensa ruletera con un amague y remató cruzado para batir a Ignacio González. Un tanto que encendió a los hinchas y que se transformó en su primera celebración oficial con la camiseta alba.

🔥 Víctor Felipe Méndez y su primer gol con Colo Colo

Más allá de que significó la apertura de la cuenta en el Sausalito, el tanto de Méndez tuvo un valor especial: fue su primer gol en territorio chileno desde su regreso al país. El último había sido el 3 de diciembre del 2023, defendiendo al CSKA de Moscú en la Premier Liga de Rusia, cuando marcó ante Rostov en un triunfo por 2-0.

Casi dos años después, el mediocampista rompió su sequía y lo hizo en un escenario clave para sus aspiraciones. El gol reaviva la competencia en un mediocampo de Colo Colo que hasta ahora parecía tener nombres fijos, y abre interrogantes sobre las decisiones que deberá tomar Jorge Almirón para el tramo final del campeonato.

Mira el gol de Méndez frente a Everton: