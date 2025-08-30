Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Coquimbo

Coquimbo acaricia la gloria: el triunfo ante Huachipato que lo acerca al título

Coquimbo tiene el título prácticamente en el bolsillo.

Foto: Photosport Coquimbo acaricia la gloria: el triunfo ante Huachipato que lo acerca al título
Luís Felipe Labrín
Coquimbo Unido le ganó por 1-0 a Huachipato de visita en Talcahuano, quedando cada vez más cerca del título, ya que le saca 15 puntos de ventaja a su escolta U de Chile, aunque con dos partidos más.

A falta de ocho partidos para el final del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo es el principal candidato y parece ir derecho a levantar el trofeo de Primera División de forma histórica.

⚽ El gol de Coquimbo vs Huachipato

El único tanto del compromiso lo anotó el panameño Cecilio Waterman en los 2 minutos, ventaja que aguantaron de forma conmovedora, con gran disciplina táctica y también merced a la impericia de Huachipato.

Lionel Altamirano se fue expulsado en los locales a los 14 minutos, por doble amarilla, tras simular una falta penal.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?

Coquimbo vuelve a jugar el viernes 12 de septiembre a las 18:00 horas ante Ñublense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

Huachipato visita a Cobresal en El Salvador el sábado 13 de septiembre a las 17:30 horas.

Resumen Huachipato vs Coquimbo

Estadísticas Huachipato vs Coquimbo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
