Coquimbo acaricia la gloria: el triunfo ante Huachipato que lo acerca al título
Coquimbo tiene el título prácticamente en el bolsillo.
Coquimbo Unido le ganó por 1-0 a Huachipato de visita en Talcahuano, quedando cada vez más cerca del título, ya que le saca 15 puntos de ventaja a su escolta U de Chile, aunque con dos partidos más.
A falta de ocho partidos para el final del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo es el principal candidato y parece ir derecho a levantar el trofeo de Primera División de forma histórica.
⚽ El gol de Coquimbo vs Huachipato
El único tanto del compromiso lo anotó el panameño Cecilio Waterman en los 2 minutos, ventaja que aguantaron de forma conmovedora, con gran disciplina táctica y también merced a la impericia de Huachipato.
Lionel Altamirano se fue expulsado en los locales a los 14 minutos, por doble amarilla, tras simular una falta penal.
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?
Coquimbo vuelve a jugar el viernes 12 de septiembre a las 18:00 horas ante Ñublense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?
Huachipato visita a Cobresal en El Salvador el sábado 13 de septiembre a las 17:30 horas.