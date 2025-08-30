Coquimbo acaricia la gloria: el triunfo ante Huachipato que lo acerca al título

Coquimbo Unido le ganó por 1-0 a Huachipato de visita en Talcahuano, quedando cada vez más cerca del título, ya que le saca 15 puntos de ventaja a su escolta U de Chile, aunque con dos partidos más.

A falta de ocho partidos para el final del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo es el principal candidato y parece ir derecho a levantar el trofeo de Primera División de forma histórica.

⚽ El gol de Coquimbo vs Huachipato

El único tanto del compromiso lo anotó el panameño Cecilio Waterman en los 2 minutos, ventaja que aguantaron de forma conmovedora, con gran disciplina táctica y también merced a la impericia de Huachipato.

Lionel Altamirano se fue expulsado en los locales a los 14 minutos, por doble amarilla, tras simular una falta penal.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?

Coquimbo vuelve a jugar el viernes 12 de septiembre a las 18:00 horas ante Ñublense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

Huachipato visita a Cobresal en El Salvador el sábado 13 de septiembre a las 17:30 horas.

Resumen Huachipato vs Coquimbo

Estadísticas Huachipato vs Coquimbo