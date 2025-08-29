Locura en Coquimbo: la inédita medida del alcalde para apoyar al líder del Campeonato Nacional

La histórica campaña de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional tiene a todos expectantes. Los piratas son los líderes exclusivos del torneo y se van en camino a conseguir su primer título de Primera División.

La ventaja de 12 puntos sobre Universidad de Chile, su más cercano perseguidor, tiene a todo el puerto esperanzado con alzar el trofeo de campeón al término de la temporada.

Tanta es la ilusión en la Cuarta Región que el alcalde adoptó una particular medida para el próximo partido de los aurinegros.

📺 Coquimbo dispondrá pantallas para su duelo ante Huachipato

Por la Fecha 22 de la Liga de Primera, Coquimbo Unido visitará a Huachipato con el objetivo de aumentar aún más su distancia en la cima. Y si bien se pusieron a la venta entradas para el público visitante, quienes no puedan viajar a Talcahuano podrán vivir el partido de manera única.

Y es que el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anunció que el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso dispondrá de una pantalla gigante para que los fanáticos puedan ver el trascendental compromiso.

🎟️ Entrada liberada para ver a Coquimbo

A través de sus redes sociales, el edil informó que la actividad comenzará a las 12:00 horas y que el ingreso será por Carmona con Santiago Trigo, puesto que los fanáticos serán acomodados en el sector de Galería Norte.

La autoridad comunal, además, comunicó que el evento será totalmente gratuito para los fanáticos del aurinegro.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo?

Coquimbo Unido visitará a Huachipato en el Estadio CAP Acero de Talcahuano este sábado 30 de agosto a las 12:30 horas.

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 12:30 horas

Estadio: Huachipato CAP (Talcahuano)

