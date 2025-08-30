Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Deportes Iquique

Espantó al fantasma de la B: Iquique reaccionó a tiempo y obtuvo un triunfo agónico frente a Limache

Oscar Buch Guzmán
El Iquique vs Limache tenía tintes de final y, en un partido con muchas emociones, ninguno de los dos cuadros defraudó.

Con un tiempo para cada uno, los Dragones Celestes tuvieron un cierre de partido extraordinario, consiguiendo un triunfo agónico gracias a Misael Dávila.

Los Dragones Celestes siguen últimos, pero le meten mucha presión a Unión Española, Limache y La Serena.

🐲Iquique lo dio vuelta sobre la hora

El partido entre Iquique y Limache parecía definido desde el minuto 9 gracias al gol de César Pinares, quien vistió la camiseta de los dragones celestes entre 2013 y 2015.

Con un zurdazo a la entrada del área, Pinares puso el solitario 0-1 para Limache.

Pero, Stefan Pino le devolvió el alma a Iquique y, en su especialidad, puso el 1-1 a los 78’ con un cabezazo.

Cuando parecía que se cerraba todo con un empate, Misael Dávila empujó una pelota imposible a los 90+5’ y puso el definitivo 2-1 para Iquique.

Los Dragones Celestes siguen últimos, pero ahora igualados con Unión Española y a 4 puntos de la salvación.

📆¿Qué partidos le quedan a Iquique?

Estas son las finales que le quedan a Iquique para tratar de mantener la categoría:

  • Colo Colo vs Iquique, 26 de septiembre

  • Iquique vs O’Higgins, 19 de octubre

  • Huachipato vs Iquique, 26 de octubre

  • Iquique vs La Serena, 2 de noviembre

  • U La Calera vs Iquique, 9 de noviembre

  • Iquique vs Cobresal, 23 de noviembre

  • Everton vs Iquique, 30 de noviembre

  • Iquique vs U de Chile, 7 de diciembre 

📊Así quedó Iquique en la tabla de posiciones

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
