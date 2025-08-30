Espantó al fantasma de la B: Iquique reaccionó a tiempo y obtuvo un triunfo agónico frente a Limache

El Iquique vs Limache tenía tintes de final y, en un partido con muchas emociones, ninguno de los dos cuadros defraudó.

Con un tiempo para cada uno, los Dragones Celestes tuvieron un cierre de partido extraordinario, consiguiendo un triunfo agónico gracias a Misael Dávila.

Los Dragones Celestes siguen últimos, pero le meten mucha presión a Unión Española, Limache y La Serena.

🐲Iquique lo dio vuelta sobre la hora

El partido entre Iquique y Limache parecía definido desde el minuto 9 gracias al gol de César Pinares, quien vistió la camiseta de los dragones celestes entre 2013 y 2015.

Con un zurdazo a la entrada del área, Pinares puso el solitario 0-1 para Limache.

Pero, Stefan Pino le devolvió el alma a Iquique y, en su especialidad, puso el 1-1 a los 78’ con un cabezazo.

Cuando parecía que se cerraba todo con un empate, Misael Dávila empujó una pelota imposible a los 90+5’ y puso el definitivo 2-1 para Iquique.

Los Dragones Celestes siguen últimos, pero ahora igualados con Unión Española y a 4 puntos de la salvación.

📆¿Qué partidos le quedan a Iquique?

Estas son las finales que le quedan a Iquique para tratar de mantener la categoría:

Colo Colo vs Iquique, 26 de septiembre

Iquique vs O’Higgins, 19 de octubre

Huachipato vs Iquique, 26 de octubre

Iquique vs La Serena, 2 de noviembre

U La Calera vs Iquique, 9 de noviembre

Iquique vs Cobresal, 23 de noviembre

Everton vs Iquique, 30 de noviembre

Iquique vs U de Chile, 7 de diciembre

📊Así quedó Iquique en la tabla de posiciones