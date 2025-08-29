Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
“Fuera Ratón”: la barra de Iquique estalla contra Fernando Díaz por la pésima campaña

Fernando Díaz, el entrenador que llegó como salvador de Deportes Iquique, enfrenta ahora una fuerte presión de los hinchas tras la mala campaña del equipo.

Magdalena López Castro
Fernando Díaz vive momentos de alta tensión en la banca de Deportes Iquique. El extécnico de Coquimbo Unido no ha logrado sacar adelante al cuadro de los Dragones Celestes y la paciencia se está acabando.

Tras asumir como bombero en medio de un torneo complicado, el equipo sigue en la última posición del Campeonato Nacional y los fanáticos nortinos ya exigen su salida. 

🌟 "Fuera Ratón": la presión de la barra en Iquique

A través de un comunicado en redes sociales, los hinchas del equipo nortino pidieron la salida de Díaz, cuestionando su capacidad para liderar al equipo. "Exigimos a la dirigencia la salida inmediata del Ratón (sic) Díaz. Este año se debe terminar con un interino o, mejor aún, con un iquiqueño", señalaron con dureza.

La barra dejó claro que no habrá tolerancia para jugadores que no pongan garra en la cancha, y remarcó que todos deben luchar por los resultados. "¡Ya basta de ratoneos! Queremos salir a buscar los resultados. Si no se nos da, que sea peleando todos juntos, pero dejándolo todo por conseguir el objetivo", añadieron, evidenciando la urgencia de un cambio en la conducción del equipo.

🔥 Futuro incierto para Díaz en Iquique

El futuro de Nano Díaz parece más incierto que nunca. Con el receso por el Mundial Sub 20 a la vuelta de la esquina, la dirigencia deberá decidir si respalda a Díaz o cede a la presión de la barra.

Entre rumores de interinos y llamados a entrenadores locales, la salida del DT podría concretarse antes de lo esperado.

