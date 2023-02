Director de Inter detalló las salidas de Vidal y Alexis: "No fue por el entrenador"

Giuseppe Marotta, director ejectuvo de Inter de Milán reveló las razones que detonaron el adiós de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez del club a mediados de 2022, para recalar en Flamengo y Olympique de Marsella, respectivamente

Respecto al "King", aseguró que "no se quedó solo por un problema de edad, porque así lo contempla nuestro programa deportivo. Nosotros trajimos jugadores más jóvenes en el puesto. Es un por un motivo particular de renovación del plantel. Es imposible desconocer su calidad, sus títulos, su carrera en equipos tan importantes", indicó en conversación con La Tercera.

Sobre la partida del "Niño Maravilla", que resaltó como "un gran jugador, un campeón", el dirigente detalló que "pero no se quedó por un tema de sueldos. Nosotros necesitábamos bajar el costo de nuestra planilla, por eso lo dejamos partir".

"Le aseguro que no se fue por un tema de gusto del entrenador. El motivo de su salida fue por el alto costo que representaba para nosotros como club, solo por eso" añadió el administrativo, que está "muy contento" por el buen presente del tocopillano en Francia.

Además, Marotta aclaró sus dichos sobre Vidal, donde lo apuntó como alguien "con doble vida": "Lo estimo mucho como persona, pero también como futbolista. Lo que pasa es que es una persona que se mantiene muy activa fuera del campo de juego, pero de ninguna manera quise decir que tiene una doble vida".

"La pregunta fue mal planteada y la respuesta tergiversada. Yo quería decir que era un jugador muy particular, pero no algo negativo. Tengo una gran confianza, por eso me permito hablar de él. Es un verdadero guerrero. Si se entendió mal lo que dije, me retracto de lo que haya salido en la entrevista", expresó.