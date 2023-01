Inter de Milán recordó un aniquilador hat-trick de Iván Zamorano

Inter de Milán recordó durante este martes el triplete que Iván Zamorano le marcó a Venezia en 1999, conmemorando los veinticuatro años de este evento.

El resultado de ese encuentro fue un aplastante 6-2 para el equipo del atacante chileno, en donde un gol del italiano Roberto Baggio y un doblete del brasileño Ronaldo Nazario complementaron el abultado del marcador.

"Ivan Zamorano un tremendo cabeceador. Gran definición para completar su 'hat-trick' en el cruce ante Venezia en 1999", publicó el club italiano en su cuenta de Twitter.

