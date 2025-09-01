Manuel Pellegrini recupera a su regalón Antony y Betis mete otro fichajazo en el cierre del mercado

El fútbol europeo vive una jornada especial este lunes 1 de septiembre con el cierre del mercado de pases en las cinco grandes ligas del viejo continente, donde ha habido chilenos involucrados con los movimientos en los clubes en que se encuentran.

Un caso es el de Manuel Pellegrini, que solo supo de buenas noticias con su Real Betis en el desenlace del mercado, con dos altas que seguramente le ayudarán a mantenerse en un buen camino en este arranque de temporada.

⬆️ Antony vuelve a Betis y Pellegrini recibe otro interesante refuerzo

En los últimos dias el Betis de Pellegrini trabajaba para poder recuperar a Antony, quie había tenido que volver de su préstamo a Manchester United al término de la pasada temporada. Sin embargo, esta jornada el elenco verdiblanco anunció la vuelta del atacante brasileño.

Con una serie de publicaciones en sus redes sociales, el Betis oficializó el traspaso definitivo para quedarse con Antony por alrededor de 25 millones de euros, en un contrato con duración hasta 2030.

Y, de manera un tanto sorpresiva, los béticos sumaron también la incorporación del volante marroquí Sofyan Amrabat, uno de los mejores jugadores del Mundial de Qatar 2022, y que llega a España procedente de Fenerbahce en un préstamo por toda esta campaña 2025-26.

✔️ Los fichajes del Betis de Pellegrini para este 2025-26

En este mercado de pases europeo el Betis de Pellegrini cuenta con un total de 8 incorporaciones entre traspasos definitivos y préstamos:

Las altas de Real Betis:

Antony - extremo

Nelson Deossa - volante

Natan - defensor central

Rodrigo Riquelme - extremo

Gonzalo Petit - delantero centro

Valentín Gómez - defensor central

Junior Firpo - defensor lateral

Pau López - arquero

Sofyan Amrabat - volante

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Real Betis?

El próximo partido del Real Betis será tras esta fecha FIFA de septiembre.

⚔️ Rival: Levante

📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre

🕕 Hora: 11:15

🏟️ Estadio: Ciutat de Valencia

