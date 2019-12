"Tsubasa", la pelota del Mundial de Clubes inspirada en los Supercampeones

La marca deportiva Adidas presentó a "Tsubasa", la pelota oficial del Mundial de Clubes de Qatar 2019 inspirada en la serie japonesa de dibujos animados Supercampeones.

El balón es llamado así en honor a "Captain Tsubasa", nombre original del manga que dio nacimiento al popular programa infantil.

Además de la pelota, la empresa alemana sacará una línea de ropa que incluirá zapatos de fútbol y poleras con diseños de los personajes más concidos de la serie.

El torneo planetario de equipos se llevará a cabo entre el 11 y el 21 de diciembre, en el que participarán Liverpool (Inglaterra), Flamengo (Brasil), Monterrey (México), Esperance de Tunis (Túnez), Hienghéne Sport (Nueva Caledonia), Al Hilal (Arabia Saudita) y Al Sadd (Qatar).

