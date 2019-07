Donald Trump reaccionó al título mundial de Estados Unidos: América está orgullosa de ustedes

Dos horas después de que la selección de fútbol de Estados Unidos levantase la Copa del Mundo en Francia tras vencer por 2-0 a Holanda en la final, el presidente del país norteamericano, Donald Trump, reaccionó con un mensaje en redes sociales.

"¡Felicitaciones al equipo de fútbol femenino de EE.UU. por ganar la Copa del Mundo! Gran y emocionante juego ¡América está orgullosa de todos ustedes!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Trump fue cordial y muy alejado al tenso cruce de palabras que tuvo con la jugadora Megan Rapinoe a través de los medios.

La dueña del Balón de Oro había comentado en duros términos que no visitaría la Casa Blanca en caso de ganar el torneo, tal como lo hacen deportistas que logran las máximas distinciones en sus especialidades, a lo que el jefe de Estado le replicó con que primero "termina el trabajo antes de hablar".

El ex presidente Barack Obama también dedicó palabras para las "Stars", en las que exhibió todo su orgullo.

"¡Sí! Cuarta estrella. Felicidades a las rompe récords en el equipo femenino de Estados Unidos, un grupo increíble que siempre se está empujando a sí, y al resto de nosotros, para ser aún mejores. Me encanta este equipo", escribió, acompañando el mensaje de la etiqueta "OneNationOneTeam".

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all!

Yes! Fourth star. Back to back. Congrats to the record breakers on the @USWNT, an incredible team that’s always pushing themselves—and the rest of us—to be even better. Love this team. #OneNationOneTeam