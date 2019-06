María José Urrutia: "Vamos a seguir entregando todo como lo hemos hecho siempre"

La selección chilena femenina rozó la clasificación a los octavos de final en el Mundial de Francia al vencer por 2-0 a Tailandia este jueves. El resultado fue un 2-0 y una cifra más pudo instalar a la Roja en el grupo de las 16 mejores, por ello, la delantera María José Urrutia, sumergida en el pesar, dijo que poco valió el resultado si no se cumplió con esa meta.

"Estamos tristes, da lo mismo el triunfo si no clasificamos. Lo lamento por nuestras familias, por nuestro esfuerzo, el no haber clasificado, que era nuestro principal objetivo. No nos salió el gol, necesitábamos uno más. Hay fustración", dijo la criolla tras finalizar el duelo en Rennes.

Pese a la amargura que siente por haber estado tan cerca, la mejor jugadora del partido ante las asiáticas, según la FIFA, dijo sentirse tranquila porque "lo dimos todo, y vamos a seguir entregando todo como lo hemos hecho siempre".

Urrutia también hizo historia al ser autora del 2-0, ya que fue el primer gol anotado por una chilena en una cita mundialista. El 1-0 fue una diana en arco propio de la arquera Waraporn Boonsing.