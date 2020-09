10 frases de Reinaldo Rueda en Al Aire Libre en Cooperativa: Hemos perdido un año de actividad

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, dialogó este jueves con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa y habló de diversos temas, desde la próxima fecha doble de Clasificatorias, ante Uruguay y Colombia, de octubre, hasta los traspasos de Francisco Sierralta y Benjamín Kuscevic a clubes europeos.

Revisa las mejores frases que dejó el DT colombiano:

- Un año perdido sin actividad: "Como decía Jean Beausejour cuando se dio cuenta que iban a postergar el Mundial de Qatar seis meses, 'profe, me mataron, seis meses a mi edad son una eternidad', y ahora no son seis meses, sino un año que hemos perdido; y para jugadores grandes, un año es un año. Saben lo que significa depsués de 33, 34 ó 35 años, seis meses y un año son un tesoro".

- Complicaciones en la zaga para duelo ante Uruguay: "No es fácil. Gary Medel con lo que influye, su experiencia, nivel de concentración, liderazgo y agresividad es un jugador vital, es una pena que lo hayamos perdido para este inicio, también la tranquilidad de Gonzlao Jara y a Igor Lichnovsky. Maripán no empieza a jugar y Paulo Díaz se lesionó. Estamos con una tarea bien compleja".

- La nómina "impredecible" para Clasificatorias: "Las ligas en Europa no inician, algunos jugadores no han resuelto el tema contractual, pero por fortuna la liga chilena está en buen rodaje y la liga mexicana también, pero depende que nuestros jugadores históricos referentes no arrancan competencia y es muy impredecible".

aklgunos llegarán con dos partidos de preparación, dos de rodaje de ligas, es ,muy impredecible l oque puede ser el cuadro inicialista nuestro.

- Relación con los seleccionados durante la pandemia: "Siempre estuvimos muy cautelosos en nuestra relación con los jugadores, conscientes de lo que estaban viviendo con sus familias y respetando los espacios de los clubes".

- Asumir en la Roja tras quedar fuera del Mundial de Rusia: Estábamos conscientes de la responsabilidad que asumíamos, de la situación postraumática de no clasificar a un Mundial para cualquier cultura futbolística y más para el caso nuestro, donde nuestra pasión nos lleva a esos sentimientos que implica recuperar sicológicamente a este grupo, con sus líderes, que normalmente siempre son los señalados".

- La globalidad del juego en un equipo: "El juego es un todo, un global, y esos factores involucran todo, no hay un equipo que haga solo un factor; es lo ideal y eso ha caracterizado a Chile. Ojalá todo eso se integre en la selección, no es uno solo, esa globalidad, ese es el colectivo que uno anhela y trabaja".

- El paso de Francisco Sierralta a la liga inglesa: "Para nosotros es satisfactorio, después de su año difícil en Parma, sin lograr titularidad, va a Empoli, inicia jugando y ahora va a Watford con una gran ilusión. Ha participado en juegos amistosos, está oxigenado, con otra mentalidad. Tiene condiciones para triunfar, liderazgo, carácter, condición técnica".

- Benjamín Kuscevic pasa a Dinamo Zagreb: "Estaba en nuestro radar de la selección, el año pasado o a comienzos de este año tuvo dificultades por una situación médica y ahora venía de una lesión. Se da su traspaso a una liga fuerte, competitiva y desearle lo mejor, todo va a pasar por su periodo de adaptación".

- El nivel de Angelo Araos en Brasil: "Nuestros jugadores latinoamericanos maduran tardíamente y el Brasileirao es una competencia intensa, fuerte, pero creo que tendremos un jugador de calidad, talento. Ojalá siga consolidando ese control mental y podamos disfrutarlo, es la ilusión que todos tenemos".

- Falta de equipos de clubes como bases de la Roja: "Tenemos una gran dificultad, porque la U. de chile del 2013 que fue soporte para la selección del Mundial 2014, la Copa América 2015 y Centenario del 2016, no existe. ¿Cuál equipo base tenemos? En Latinoamérica ya no existen, por que no podemos soportar la presión del mercado internacional".