Gimnasta Makarena Pinto tras posar desnuda embarazada: Es un maravilloso momento

La gimnasta chilena Makarena Pinto sorprendió a sus seguidores de Instagram este miércoles, luego de compartir una imagen con su desnudo embarazada.

"Quiero dejar registrado este momento maravilloso para mostrárselo a mi hija y recordarlo cuando esté viejita. Me encanta recordar momentos inolvidables", explicó a Las Últimas Noticias.

Agregó que "no soy muy pudurosa en general. No tengo problemas, sobre todo si son fotos artísticas en estudio. Además, estaba mi pareja presente y me dio más confianza y seguridad".

Por último, Pinto explicó que espera en diciembre retomar la actividad y que preparará para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Revisa la publicación