Guillermo Mito Pereira será parte de un documental de Netflix

El golfista chileno Guillermo Mito Pereira será parte de un documental de Nerflix donde se mostrará parte de la vida que los jugadores del PGA Tour llevan en medio de los torneos.

"Debería ser algo similar a 'Drive to survive' (documental de la Fórmula 1). De hecho los productores son los mismos. Tuve un par de conversaciones con el que maneja la serie y ellos están siempre dando vueltas, aunque no son muy invasivos. De repente ponen un micrófono cerca, pero no es invasivo. Ojalá salga buena y ayude a los golfistas", dijo el número dos de Chile en diálogo con El Mercurio.

Esto se suma a que el oriundo de Paine firmó contrato con la empresa de Jack Nicklaus, ex jugador y ganador 18 majors.

"Son puras cosas positivas, fruto de haber hecho un buen trabajo. Es bueno tener una conexión con Nicklaus, que es un personaje histórico. Trato de pararme un minuto, pienso en lo increíble que está pasando y tratar de disfrutarlo", expresó.

Pereira y Joaquín Niemann participarán a partir de este jueves en el The Players, torneo considerando el quinto grande.

"Es un campeonato muy grande. Hace cuatro años venía acá con el Korn Ferry Tour y se veía lejano jugar The Players, así que agradezco ser parte de este field", expresó.