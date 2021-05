Benjamín Herrera logró el primer lugar en el Crossroads Racing Series

Benjamín Herrera logró el primer lugar el pasado fin de semana en la competencia Crossroads Racing Series de Estados Unidos.

El evento es un aclamado campeonato de Enduro y ATV que el fin de semana pasado vivió su segunda ronda, en la que tricampeón de Red Bull Los Andes partió de menos a más, superando diferentes obstáculos hasta hacerse un lugar en lo más alto del podio.

"Fue bastante duro, había harto barro y además largué séptimo. La primera vuelta cometí muchos errores, me quedé pegado en una zanja de barro y eso me hizo retroceder. La segunda vuelta mejoré, le saqué ventaja a los otros pilotos y me pude quedar con el primer lugar", destacó Herrera.

La próxima competencia del talquino será este fin de semana cuando regrese a un nuevo certamen del IXCR, la competencia de enduro más importante de Indiana, donde espera también cosechar buenos resultados.

Para ello, Herrera viajará a California al Athlete Performance Center de Red Bull, un avanzado centro de entrenamiento donde los deportistas de alto rendimiento reciben entrenamientos, asesorías y completas herramientas para mejorar su performance.