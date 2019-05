Estados Unidos divulgó nómina para disputar el Mundial de Francia 2019

La entrenadora de la selección estadounidense, Jill Ellis, entregó la nómina de 23 futbolistas que jugarán el Mundial femenino de Francia 2019, donde comparten el Grupo F con Chile, Suecia y Tailandia.

El equipo está compuesto por sus mejores jugadoras, incluida Alex Morgan, de Orlando Pride.

"Elegir a un equipo para jugar la Copa del Mundo es un proceso largo y quiero agradecer a las jugadoras, las que llegaron al equipo y las que no, por su trabajo duro en los últimos dos años y medio", dijo la DT.

Estados Unidos debuta en el Grupo F el 11 de junio ante Tailandia, misma jornada en que la Roja juega con Suecia. El cruce con Chile está programado para el 16 del mismo mes.

La nómina

Arqueras:

- Adrianna Franch (Portland Thorns FC)

- Ashlyn Harris (Orlando Pride)

- Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Defensoras:

- Abby Dahlkemper (NC Courage)

- Tierna Davidson (Chicago Red Stars)

- Crystal Dunn (NC Courage)

- Ali Krieger (Orlando Pride)

- Kelley O'Hara (Utah Royals FC)

- Becky Sauerbrunn (Utah Royals FC)

- Emily Sonnett (Portland Thorns FC)

Mediocampistas:

- Morgan Brian (Chicago Red Stars)

- Julie Ertz (Chicago Red Stars)

- Lindsey Horan (Portland Thorns FC)

- Rose Lavelle (Washington Spirit)

- Allie Long (Reign FC)

- Samantha Mewis (NC Courage)

Delanteras:

- Tobin Heath (Portland Thorns FC)

- Carli Lloyd (Sky Blue FC)

- Jessica McDonald (NC Courage)

- Alex Morgan (Orlando Pride)

- Christen Press (Utah Royals FC)

- Mallory Pugh (Washington Spirit)

- Megan Rapinoe (Reign FC)

