La respuesta de los qataríes a la selección alemana incluyó a Mezut Özil

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La boca tapada de parte de los seleccionados alemanes en la previa de la derrota ante Japón no gustó en las autoridades qataríes y los hinchas locales se lo hicieron saber a los germanos en el duelo ante España, ayer domingo.

Los fanáticos dueños de casa llegaron con variadas imágenes del ex seleccionado germano Mezut Özil, quien pese a haber sido un constante en el cuadro teutón acusó variados actos de racismo de parte de los hinchas.

Esto ocurrió en julio de 2018, cuando el jugador de raíces turcas anunció su retiro de la selección.

"Después de considerarlo mucho tras los recientes acontecimientos, ya no jugaré para Alemania a nivel internacional, mientras permanezca el sentimiento de racismo y falta de respeto. El trato que he recibido de la Federación hacen que no quiera vestir más la camiseta de la selección", publicó en ese momento en su cuenta de Twitter.

"Soy alemán cuando gano, pero un inmigrante cuando pierdo", añadió en su momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARCA (@marca)