Alfaro expresó preocupación por Byron Castillo: Le haremos exámenes para descartar una lesión

El argentino Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, analizó el discreto empate sin goles ante Irak, a poco más de una semana del debut en el Mundial de Qatar, y enfatizó su preocupación en las lesiones del equipo, como la que sufrió este sábado Byron Castillo.

"Lo que quería era que terminase el partido, daba igual como, sin más bajas de las que podemos tener", declaró en rueda de prensa.

"A Byron le vamos a hacer un estudio mañana (domingo). Una resonancia en su tobillo para descartar que haya una lesión ósea", comentó.

Gustavo Alfaro se pronunció tras la lesión de Byron Castillo. pic.twitter.com/FB1AYUVVYP — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPeru) November 12, 2022

Alfaro también habló sobre los casos de Carlos Gruezo, lesionado este sábado en Alemania, y el de Enner Valencia, que jugó con fiebre.

"Me hubiese gustado que no hubieran tenido que jugar esta última jornada. Me parece un despropósito a una semana de la Copa del Mundo. Nadie se pone en la piel del jugador", insistió.

La nómina definitiva de Ecuador, con los 26 jugadores que estarán en el Mundial, será revelada este lunes.