Director de Comunicaciones de FIFA admitió ser gay

Bryan Swanson, director de comunicación de la FIFA, cerró la conferencia de prensa de apertura del presidente del organismo, Gianni Infantino, con una cerrada defensa y agradecimiento al dirigente helvético, así como reconoció ser gay.

Tras la extensa comparecencia de Infantino, en la que respaldó contundentemente la evolución de Qatar respecto a cuestiones como derechos humanos, de los trabajadores, condición sexual, entre otros aspectos, Swanson tomó la palabra.

"He pasado algún tiempo trabajando al lado de Infantino. Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado", dijo.

"Nos preocupamos por todos en la FIFA. Tengo varios colegas homosexuales. Soy plenamente consciente del debate y respeto plenamente las opiniones de las personas. Cuando dice que somos inclusivos, lo dice en serio. Estamos aquí para trabajar y no ha habido problema alguno", añadió.

"I am sitting here as a gay man in Qatar. We have received assurances that everyone will be welcome and I believe everyone will be."



Former Sky Sports reporter @fifa_bryan defends Gianni Infantino and insists the World Cup will be safe for gay peoplehttps://t.co/0A5bFqJY6w pic.twitter.com/5F6zlPrlLl