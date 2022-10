Tite cree que Neymar tiene físico para llegar al Mundial de 2026

Tite, entrenador de la selección brasileña, se refirió a la posibilidad de que Qatar 2022 sea la última Copa del Mundo de Neymar, rebatiendo las palabras del propio delantero, que dejó abierta aquella opción.

"No es su último Mundial, absolutamente no. Un jugador con las características técnicas y físicas que tiene jugará más allá de los 35 años", indicó en una entrevista con el portal Lance.

"Es un jugador liviano, ágil, móvil... Puedes mirar a los jugadores que tienen una mayor longevidad a un nivel alto; son jugadores que, en términos físicos, mantienen estas características", agregó sobre el ex Santos.

Cesar Sampaio, ayudante técnico de la "canarinha", complementó los dichos del DT. "Aparte de eso, la experiencia y el posicionamiento también vienen con la madurez. En el caso de un jugador más experimentado, hace más cosas en menos espacios", declaró.

En el marco del documental "Neymar & The Line Of Kings", el atacante de 30 años dio a conocer su creencia de que este será su "último Mundial, lo encaro como el último, no sé si tendré condiciones o cabeza para aguantar más el fútbol".

Lo concreto es que, a menos que ocurra algún imprevisto, el delantero disputará su tercer torneo global con la camiseta "verdeamarela", luego de alcanzar las semifinales en casa en 2014 y competir hasta los cuartos de final de Rusia 2018.