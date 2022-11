"Canelo" Alvarez sobre amenaza a Messi: Si me lo encontrara le diría "asúmelo y pide perdón"

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Alvarez conversó durante un programa de la televisión azteca sobre la amenaza que lanzó al astro argentino Lionel Messi por presuntamente haber pateado la camiseta de la selección de su país.

En conversación con "Qué importa" de Grupo imagen, el deportista sostuvo que "no tengo necesidad que se disculpe o no. No espero eso, ni lo voy a esperar nunca en la vida, ni aquí ni en China, es la persona que yo soy, no ando con rodeos. Siempre voy a defender a mi patria, me vale madres si Messi dice una cosa o dice otra. Simplemente así soy yo".

En unas palabras que fueron reproducidas por el medio Milenio.com, "Canelo" dijo qué haría si lo ve en persona.

"Si me lo encontrara no lo agrediría, pero le diría: la cagaste cabrón, pide una disculpa y asúmelo. Porque al hijo de su puta madre que le falte al respeto a mi nación le voy a partir su reputisima madre", insistió.