Nueva conmoción en Qatar 2022: Falleció otro periodista durante el Mundial

Una nueva conmoción enluta a Qatar 2022. Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Al Misslam, segundo periodista que muere durante la cobertura del Mundial, tras la inesperada partida del estadounidense Grant Wahl.

Según consignó La Gazzetta dello Sport, se desconocen las causas del trágico suceso, ocurrido durante la jornada sabatina en Qatar.

Al Misslam se desempeñaba como fotoperiodista para el canal local Al Kass TV y uno de los medios qatarís, The Gulf Times, envió sus condolencias a través de redes sociales.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW