Los récords que se rompieron durante el Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin este domingo con el título que logró Argentina en una electrizante final ante Francia, definida desde los lanzamientos penales.

Revisa los récords que dejó el torneo, según dio a conocer el medio estadístico Data Factory:

- ARGENTINA: obtuvo su tercer título en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, ubicándose como el cuarto seleccionado más ganador del certamen después de Brasil (5), Italia y Alemania (4).

- LIONEL MESSI: superó el récord del alemán Lothar Matthäus (25) y se transformó en el jugador con más presencias en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (26) tras 5 ediciones disputadas (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

- HUGO LLORIS: cumplió 20 presencias en Mundiales y superó al alemán Manuel Neuer (19) como el arquero con más apariciones en la historia de la competición. El portero francés, campeón en Rusia 2018, lidera además el ranking de presencias mundialistas en el seleccionado galo con 20 (3 PJ en 2010, 5 en 2014, 6 en 2018, 6 en 2022).

- LUKA MODRIC: cumplió 19 partidos con Croacia en la Copa Mundial de la FIFA y se transformó en el jugador de su país con más partidos disputados en la historia del certamen.

- LIONEL MESSI: terminó el certamen como el jugador argentino con más goles anotados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (13). Goles en Fase de Grupos, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinal y Final.

- NEYMAR JR. anotó un gol ante Croacia en el duelo de Cuartos de Final y llegó a los 77 tantos en su carrera profesional con la Selección de Brasil e igualó al "O Rei" Pelé como máximos anotadores de la historia en la Verdeamarela.

- IVAN PERISIC igualó a Davor Suker como máximo goleador de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA (6 goles). Además, se transformó en el primer jugador croata en anotar en 3 Mundiales FIFA diferentes: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

- OLIVIER GIROUD se transformó en el máximo goleador histórico de la Selección de Francia, con 53 goles, superando al mítico Thierry Henry (51).

- MARRUECOS logró la mejor actuación de un combinado de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en los Mundiales. Los dirigidos por Walid Regragui entraron en la historia del certamen por ser el primer seleccionado africano en llegar a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

- LIONEL MESSI sumó minutos en su 5° Mundial de la FIFA ubicándose como el único jugador argentino en lograr este hito y el único futbolista de la albiceleste en marcar en 4 ediciones mundialistas diferentes (2006, 2014, 2018 y 2022).

- PAÍSES BAJOS desplazó a Suecia, quien no participó de Qatar 2022, y se metió en el Top 10 de seleccionados con más partidos disputados en la historia de los Mundiales FIFA (55).

- QATAR se transformó en el segundodo seleccionado anfitrión en quedar eliminado en la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA, después de Sudáfrica en la edición 2010 y en el primer elenco local en perder los 3 partidos de un Mundial.

- MÉXICO fue eliminado en la Fase de Grupos luego de superar esa instancia en 8 Mundiales FIFA consecutivos. La última vez que no se quedó afuera de la primera fase fue en Argentina 1978, cuando perdió sus 3 partidos. El Tri cumplió 50 partidos en la primera fase de los Mundiales con un saldo de 16 victorias, 13 empates y 21 derrotas, una efectividad de 41%.

- ECUADOR quedó eliminado del Mundial FIFA Qatar 2022 tras caer contra Senegal en el cierre del Grupo A. El seleccionado conducido por el argentino Gustavo Alfaro hizo historia al marcar por primera vez en cada uno de sus partidos de la fase de grupos de una misma edición (2-0 vs. Qatar, 1-1 vs. Países Bajos y 1-2 vs. Senegal).

- ALEMANIA volvió a perder 2 partidos seguidos en una Copa Mundial de la FIFA después de 40 años (0-2 vs. República de Corea en Rusia 2018 y 1-2 vs. Japón en Catar 2022). La última vez que cayó en dos duelos consecutivos fue por 2-3 vs. Austria en Argentina 1978 y 1-2 vs. Argelia en España 1982.

- DANI ALVES se transformó en el jugador más veterano en disputar un partido con la camiseta de Brasil durante una Copa Mundial de la FIFA, con 39 años y 210 días.

- YUTO NAGATOMO llegó a las 15 presencias en la Copa Mundial de la FIFA con Japón, y quedó en la cima como el jugador con más partidos disputados en su seleccionado en el certamen (4PJ en 2010, 3 en 2014, 4 en 2018, 4 en 2022). Además, se transformó en el 2° jugador asiático con más presencias en el certamen detrás del legendario Hong-Muyung Bo (16) de República de Corea.

- SERGIO BUSQUETS alcanzó a Iker Casillas y Sergio Ramos como los jugadores con más presencias mundialistas (17) con España en la Copa Mundial de la FIFA.

- PEPE, defensor portugués, estableció el récord como el jugador más veterano (39 años y 283 días) en marcar un gol en fases eliminatorias en Mundiales FIFA.

- DENZEL DUMFRIES se convirtió en el primer defensor en marcar 1 gol y brindar 2 asistencias en un partido de fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA, lo hizo en el triunfo 3-1 de Países Bajos vs. Estados Unidos en los Octavos de Final.

- EMILIANO MARTÍNEZ y DOMINIK LIVAKOVIC, arqueros de Argentina y Croacia, se convirtieron en los primeros arqueros que lograron atajar los 2 primeros penales de una tanda en la historia de los Mundiales FIFA.

- ANDRÉS GUARDADO entró en la historia de la selección mexicana tras sumar minutos en 5 Mundiales FIFA. Alcanzó a sus compatriotas José Carbajal y Rafael Márquez, el alemán Lothar Matthaus, al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo.