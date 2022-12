Didier Deschamps y la final: Si perdíamos 3-0 lo lamentaríamos menos

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El entrador francés Didier Deschamps repasó la caída de su combinado en la definición por el título de Qatar 2022, destacando lo duro de la caída por la pareja actuación de ambos elencos y que debió resolverse a través de los penales.

"Argentina tiene mucha calidad y puso mucha agresividad sobre el campo. Lo esperábamos. No le quito mérito. Hemos vivido muchísimas emociones. Es algo cruel. Tocábamos el trofeo de cerca. No ha podido ser", indicó en conferencia de prensa.

"Dimos vuelta a una situación muy comprometida. Estábamos peor que en otros partidos, pero supimos darle la vuelta y tuvimos una pelota de Mundial en el último minuto. Si hubiéramos perdido 2 o 3-0 lo lamentaríamos menos", analizó

"Este es el Mundial de los récords, hubiera preferido que fuera otro final. Mbappé marcó el Mundial hasta el final, pero no pudo ganarlo, lamento su tristeza como la del resto del equipo. Se ganaron el derecho a soñar", indicó.

"Prefiero no hablar de los árbitros porque puede traer consecuencias. Me limito a felicitar a Argentina. Perdimos contra un rival que disputaba de verdad la final de un Mundial y nosotros no", continuó ante los micrófonos.

Respecto a su continuidad, expresó que "incluso si el resultado hubiera sido otro, no habría respondido a esa pregunta. Me reuniré con el presidente (de la Federación, Noel Le Graet) a principios de año".

El técnico tiene contrato hasta final de 2022 y desde la dirigencia del fútbol galo le han pedido en varias ocasiones que continúe hasta la Eurocopa de 2024. Incluso el presidente del país, Emmanuel Macron, se lo pidió.