Martino antes del debut de México: Lo que pasa de puertas hacia dentro nos da fortaleza

Gerardo Martino, seleccionador de México, quiso olvidarse de las críticas que recibe su equipo, ya que no pudieron lograr que haya "una misma sintonía" y un mismo objetivo entre el "Tri" y el país, y se centró en que "lo que pasa dentro" les da "fortaleza".

"Lo que siempre tratamos de hacer y que suceda es que esté todo el país en la misma sintonía y el mismo objetivo. No pudimos lograrlo hasta ahora, así que tratamos de hacernos fuertes en lo que podemos manejar. Esta selección es muy fuerte de las puertas hacia dentro. No sé si lo que pasa fuera nos hace más fuertes, pero sí que lo que pasa dentro nos da fortaleza", dijo.

Martino se resignó a cambiar esta actitud por parte de la prensa y la opinión púbica con palabras, ya que, considera, lo pueden hacer los resultados.

"No creo que nosotros con un mensaje podamos modificar esta situación. La mayor responsabilidad respecto a lo que generamos en un aficionado es nuestra. No hay otra manera de que la gente se sienta identificada con un equipo para que le genere ilusión. Yo les preguntaría cuál ha sido el trabajo de ustedes -la prensa- durante este tiempo, porque no siempre la gente ha generado de desilusión; es un conjunto lo que genera ilusiones en el corazón de la gente. Si ganamos, empezará a modificar en algo la ilusión que tiene la gente", declaró.

"Mi permanencia aquí no es algo que se pueda determinar independientemente de cómo le vaya a México en el Mundial. Dese hace cuatro años veo cómo se revierten las situaciones de jugadores y entrenadores mexicanos en solo dos partidos", completó.

Por esto, explicó su decisión de aislar al equipo lo máximo posible de lo que se dice fuera.

"Es saludable para los buenos y malos momentos. Todo confunde. Mucho de lo que pasa hoy en el mundo se maneja por las redes sociales. En la medida en la que tengamos la cabeza enfocada en nuestro rival, me parece que es saludable estar al margen de todo esto", valoró.