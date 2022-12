Fernando Santos: Cristiano nunca me dijo que quería irse de la selección

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Fernando Santos, director técnico de Portugal, admitió este viernes una conversación el pasado martes con Cristiano Ronaldo, "antes de comer", en el mismo día del partido que lo dejó de suplente contra Suiza, para explicarle por qué no iba a ser titular en ese encuentro, pero aseguró que fue una charla "normal y tranquila", en la que el capitán "nunca le dijo que "quisiera irse" de la selección y del Mundial de Qatar 2022.

"La conversación ocurrió. Desde que llegué aquí, antes de los partidos sólo estoy hora y media con el equipo. Estoy escribiendo en la pizarra. Pero era normal que sucediera. No lo hago con todos, pero es el capitán. Siendo quien es, todo lo que representa para el equipo, tenía que tener la charla. Fue el día del partido antes de comer. Sólo fue para explicarle por qué no iba a jugar. Fue en mi oficina y le dije que no iba a ser titular. Pensé que su entrada en el segundo tiempo podría solucionar el partido", expuso el entrenador en rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.

Santos admitió que Cristiano Ronaldo "no" estaba contento con su suplencia, porque "siempre juega de titular". "Es natural. Fue una conversación normal, tranquila. Nunca me dijo que quisiera irse de la selección", remarcó.

"Cada vez que hablamos ante la prensa, el 90 por ciento de las preguntas son sobre Cristiano", repasó el estratega luso, que destacó el "fantástico ambiente" en el vestuario entre los 24 jugadores que conforman la plantilla actual de Portugal en el torneo.