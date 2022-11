La FIFA anunció que los audios del VAR en el Mundial no serán liberados al público

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

En una rueda de prensa en Doha, Pierluigi Collina, presidente de la Comisión Arbitral de la FIFA, descartó la divulgación de los audios en las intervenciones del VAR durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Las conversaciones entre los profesionales no serán públicas. Sabemos que la discusión (sobre la liberación de los audios) existe. Pero, en este momento, no hay posibilidad de escuchar las conversaciones entre el árbitro y el VAR", indicó el mítico ex colegiado italiano.

De esta manera, el ente rector del fútbol mundial cerró las puertas a una práctica llevada a cabo por la Conmebol en las últimas Clasificatorias tras los partidos, así como la ANFP en algunos duelos con decisiones controversiales.

El VAR en el Mundial contará con presencia chilena, pues Julio Bascuñán será el único silvante nacional en el torneo, que inicia este domingo 20 de noviembre.