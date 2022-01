Giovanni Enrico terminó tercero en los quads en el prólogo del Dakar 2022

El chileno Giovanni Enrico tuvo una buen actuación en el arranque del Rally Dakar 2022, al terminar en el tercer lugar en el prólogo en la categoría de los quads.

Con un tiempo de una hora, 12 minutos y 45 segundos, el piloto nacional ocupó el tercer puesto, situándose a seis minutos y 45 segundos del ganador de la jornada, el argentino Manuel Andújar, en tanto que quien remató segundo fue el francés Alexandre Giroud.

Quien también apareció en los puestos altos fue el criollo Italo Pedemonte, quedando en la quinta ubicación, con una hora, 16 minutos y 55 segundos.

