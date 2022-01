José Ignacio Cornejo terminó sexto en el Rally Dakar 2022

Los pilotos chilenos de motos José Ignacio Cornejo y Patricio Cabrera cerraron de manera destacada su participación en el Rally Dakar, culminando en el sexto y 38° lugar, respectivamente.

Cornejo terminó en el tercer lugar de la última Etapa con un tiempo de 1h40'29'', lo que le permitió quedarse con el sexto puesto en la tabla general.

Cabrera también destacó en el último día de la carrera, recuperando 47 posiciones desde la etapa 1B para instalarse finalmente en el lugar 38°, en lo que fue uno de los mayores avances de la competencia.

"Estoy muy feliz de haber terminado el Dakar. Hoy salí con el objetivo de descontarle dos minutos al piloto que me antecedía, pero no sería fácil, ya que la especial no era muy larga. Pero dimos el máximo nuevamente y logramos descontar el tiempo para subir otro lugar en la general. Nos vamos satisfechos, di el cien por ciento y lo disfruté muchísimo", dijo Cabrera.

También en motos, César Zumarán culminó 77°, mientras que Pablo Quintanilla estuvo a solo 3 minutos 27 segundos de coronarse campeón, pero finalmente terminó segundo detrás del británico Sam Sunderland.

"Hice un muy buen trabajo y me voy feliz con este segundo lugar. Un podio más y otro Dakar más, sumando más experiencias", dijo Quintanilla, que repitió el subcampeonato al igual que en 2020.