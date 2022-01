Felipe Van de Wyngard dio sus candidatos para ganar el Ironman 70.3 de Pucón

El destacado deportista nacional Felipe Van de Wyngard entregó sus candidatos para ganar el Ironman 70.3 de Pucón, que se llevará a cabo este domingo, luego de que se suspendieran las versiones de 2020 y 2021.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Van de Wyngard expresó que "el gran candidato es Javier Gómez (español), quien es campeón mundial de la distancia 70.3, medalla de plata en Juegos Olímpicos y cinco veces campeón del circuito que ahora se llama World Triathlon y por el nivel que tiene, independiente que sea muy temprano en la temporada, yo pensaría que viene bien preparado".

"Después Reinaldo Colucci y Santiago Asenco (brasileños), los dos son ganadores de Pucón, también vienen bien y conocen la carrera, eso es clave en un circuito desafiante como este, sobre todo en el circuito de trote·, cerró sobre el tema.

Finalmente, explicó por qué no participará en esta edición de la competencia: "Estoy recuperándome de una lesión, de un desgarro en el isquiotibial. Estoy empezando a trotar, pero lamentablemente no llego a tiempo por la preparación y porque la pierna no está suficientemente firme para competir".

