Pucón recibe el Ironman 70.3 luego de dos años y prometiendo una intensa carrera

El Ironman 70.3 de Pucón regresa este domingo luego de dos años de suspensión por el estallido social y luego la pandemia del coronavirus que aún afecta al planeta, razón por la que esta edición se realizará bajo estricos protocolos sanitarios, pero aún así prometiendo una intensa carrera en el sur de nuestro país.

En la Región de La Araucania, la tradicional e importante competencia de triatlón tendrá su ansiada vuelta con importantes atletas que dirán presente a nivel nacional y también internacional.

Una de las más destacadas participantes será Bárbara Riveros, quien ya ha ganado en cinco oportunidades la competencia y llega con altas expectativas este año. "La preparación no fue ideal, pero no importa, siempre he tenido adversidades y estamos para luchar por mi gente y daré lo mejor de mí. No es solo por la cuarentena (de siete días por no estar vacunada), también estuve entrenando en nieve y un montón de pequeños detalles que obviamente son más adversos", nos comentó en la previa del evento.

Otro nombre importante en la división femenina será el de Valentina Carvallo, bicampeona y la primera chilena en imponerse en el Ironman, quien se refirió a esta vuelta al certamen señalando que: "He tenido la suerte de ganarlo dos veces, he estado seis veces en el podio, para mí es una carrera muy significativa. Este año a pesar de las condiciones quise estar presente y no podía perderme este magno evento".

Por el lado de los varones en tanto uno de los nombres más rimbombantes es el del español Javier Gomez Noya, pentacampeón del mundo y medallista olímpico en Londres 2012, que además dirá presente por primera vez en territorio nacional.

Toda la acción del Ironman 70.3 de Pucón arrancará este domingo desde las 7:45 horas de nuestro país, y podrás seguir el desarrollo de la carrera junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.